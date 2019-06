-Si, un montón de veces. Ahí llamaba a mi hermana o a mi mamá y les decía que me quería volver, pero ellos me daban consejos para que me quedara. Lo peor fue cuando falleció un amigo hace un par de años y me quería volver sí o sí. La familia de él me dijo que me quedara en Newell's porque iba a ser peor si volvía. Fue un golpe muy duro, pero pude salir adelante y ahora hay que recordarlo.