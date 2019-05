"No me gusta perderme ningún partido de Leo (Messi) porque hace locuras cada vez que juega. Y miro la Juve para verlo a Paulo, demostrando todo lo que sabe", sentenció. ¿Habrá festejo al estilo máscara de 'Gladiador', la película favorita de su ídolo, si llega a marcar en el Mundial? "Lo pensé, pero es un festejo de él y no da robárselo", le dijo Maroni a Infobae.