El talentoso volante francés empieza diciendo que quiere ver guerreros en la cancha y que no quiere volver a Francia. "Quiero festejar esta noche", vociferó. A medida que fue desarrollando la arenga, crecía el fervor y el entusiasmo. "Hoy a la noche vamos a matar a esos argentinos. No me importa que sea Messi o cualquiera. Me los paso por las pelotas", gritó mientras señalaba hacia el vestuario del rival.