El estallido fue inmediato. Higuaín salió a gritarlo y se señalaba el pecho. Rojo también lo gritaba, detrás de él. Corrían para el córner, para la zona de los bancos, para el otro lado. Enfrente el línea italiano Andrea Stefani estaba levantando la bandera. Era offside y la sanción era correcta. Por televisión la jugada era dudosa, pero el director de cámara prefirió visualizar el festejo y no la corrección arbitral. No hay lugar donde poner los desahogos y gritos de goles que se anulan. No hay consuelo. "Lo grité, lo grité. Y bueno, cuando vi la bandera fue mala suerte, qué voy a hacer", dijo Higuaín.