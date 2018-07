"Vimos dos interpretaciones distintas del VAR en las sujeciones. En Nigeria-Argentinas consideraron la sujeción como falta y hoy, en una jugada similar, no se la consideró falta. Eso muestra que la humano-tecnología no es la panacea. A mi criterio ninguna de las dos acciones tuvieron identidad de falta", explicó Miguel Scime, ex árbitro y columnista de Infobae.