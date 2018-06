Orgulloso de este equipo, de este grupo de personas que dejaron el alma, y lucharon hasta el último minuto. Gracias chicos por haberme permitido compartir con ustedes todo este tiempo. No logramos el objetivo que todos queríamos, pero lo intentamos y luchamos hasta el final… Dios los bendice a todos en lo que viene. @afaseleccion

