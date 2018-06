El "Diez" decidió otorgarle una entrevista al diario deportivo Marca, que se develará completa en la edición del sábado, en la que le dejó un mensaje de aliento a Lionel Messi: "Todavía puede ser su Mundial. Esto recién empieza. Esto está en pañales. Ahora es cuando nos empezamos a jugar el mano a mano. Acá no se pueden replegar, hay que salir a atacar. Lo máximo que te podés llevar son unos penales. No creo que el equipo que esté enfrente no lo haga. Si se va a defender, no creo que no le emboque un gol".