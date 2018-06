"Me mataron muchas veces. Un día mataron a mi papá, las revistas, la televisión. Le pedí permiso al Bambino (Veira) porque yo no puedo jugar porque dicen que acaba de morir mi papá. Me voy para casa con toda la rabia del mundo, toco timbre varias veces. ¿Y papá?, pregunto. 'Está en el fondo'... Lo veo de espaldas barriendo y voy y lo abrazo. 'Que te pasa viejo, sabes que no me gusta que me abracen así', dice. 'Te acaban de matar en todos lados', le dije. '¿A mí me van a matar?, je. No tienen huevos para matarme'. Con mamá también ocurrió".