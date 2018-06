Cuando se me consulta qué visión técnica puedo aportar sobre un árbitro, primero me intereso por saber quiénes juegan y por qué objetivo. En este caso, nunca elegiría un europeo, porque su tipología es en general asertiva en lo técnico, pero son muy dubitativos en los roces y en los límites disciplinarios. Çakir no es la excepción a esta regla.