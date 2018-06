Para Rohr, quien como jugador vistió la camiseta del Bayern Munich en los gloriosos años entre 1972 y 1974, cuando ganó la Copa de Europa y que también dirigió equipos como Niza, Youg Boys, Ajax o Nantes, un equipo que gana y juega bien, como ante Islandia, no hay que tocarlo por lo que da a entender que ante Argentina, el próximo martes, seguirá con el nuevo sistema de 3-5-2 y ya no el 4-5-1 del primer partido ante Croacia, del que no se fue satisfecho.