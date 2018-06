Estoy acá, al lado de mis colores, que son más fuertes que lo que cualquiera pueda decir. Pidámosle a Dios que nos ayude, como siempre nos ayudó. Él nos dio el prestigio que hoy tiene la Argentina, y yo no quiero perderlo. Yo quiero que Argentina gane. No tengo tiempo para envidias. Ojalá que Messi haga 3 goles, 3 goles Agüero, o que ganemos 1-0 en tiempo de descuento. Lo importante es que hoy los argentinos estamos acá, como estuvimos nosotros con los rusos, después de Camerún en Italia '90. Le mando un beso grande a todos los argentinos, y esto no termina acá. Hoy puede salir un nuevo sol, más brillante que nunca para nosotros. Arriba Argentina!!!

