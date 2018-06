En situación de pobreza y desamparo, Luka Modric se resguardó en la pelota. El empleado de uno de los refugios donde se alojó precisó, en diálogo con el diario croata 24 Sata, que de niño "rompía más ventanas que las bombas serbias". Jugaba en los estacionamientos, con otros niños refugiados, rodeado de escombros y en penumbras. Su padre fue futbolista y, como pudo, le contagió la pasión en una situación sociocultural adversa. "La guerra me hizo más fuerte. Fueron tiempos durísimos para mí y para mi familia. No quiero arrastrar ese tema para siempre, pero tampoco me quiero olvidar de ello", relató, ya de grande. Su familia procuró abstraerlo del contexto en sus primeros años.