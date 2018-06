Pero, por si hacía falta, Mandzukic hizo declaraciones antes del partido del jueves. Y, consultado sobre Messi, no abonó la concordia: "Sobre el terreno no conozco a nadie. Se trata de adversarios que quieren superarme, no es nada raro. Ellos quieren superarme y yo no les permito que lo logren. Eso es todo. Lo mismo vale para Messi que para cualquier otro", le dijo al diario deportivo Sportske novosti, de Zagreb.