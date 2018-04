Sin embargo, el panorama no es muy favorable de cara al duelo contra Huddersfield del próximo sábado: "He hablado con medio Everton para que me hagan jugar estos tres partidos, así que ojalá los pueda tener.

El diálogo lo tuve. En ese tema son muy cerrados. No les gusta hablar, pero se los planteé porque me estoy jugando un lugar para ir al Mundial. Fui directo porque estoy peleando mi lugar para el Mundial. Desde que me lesioné en lo único que estoy pensando es en estar en el Mundial".