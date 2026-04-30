SEP analiza modificar calendario escolar y habilitar clases a distancia por Mundial 2026

La SEP revisa la viabilidad de ajustar actividades académicas en junio y julio. Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) analiza posibles modificaciones al calendario escolar y la habilitación de clases a distancia durante la Copa Mundial 2026, ante la coincidencia de fechas entre el torneo y el cierre del ciclo escolar, según informó Mario Delgado Carrillo este jueves en conferencia matutina.

Delgado detalló que la SEP revisa la viabilidad de ajustar actividades académicas en junio y julio, periodo en el que se jugarán varios partidos entre México y Estados Unidos. El funcionario indicó que una opción bajo análisis es la suspensión temporal de clases presenciales para continuar con actividades en línea, sin afectar la cobertura de los contenidos.

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El secretario subrayó que durante el Mundial se buscará garantizar la seguridad en las inmediaciones de las escuelas y el derecho a la educación:

“Vamos a cuidar que ningún niño ni ninguna niña se quede sin clases. La SEP está valorando todas las alternativas para cumplir con el ciclo escolar y, al mismo tiempo, permitir que las familias puedan disfrutar el evento”, dijo Delgado Carrillo.

La SEP precisó que, en 2026, más de veinte millones de estudiantes cursan preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas del país. En el actual ciclo, el 99% de los niños y niñas están inscritos en el sistema educativo, cifra que se mantendría con la modalidad a distancia.

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El funcionario señaló que la decisión final sobre el calendario y las clases en línea se dará a conocer en las próximas semanas, una vez concluidas las consultas con autoridades estatales y sindicatos.

En caso de implementarse, la SEP distribuirá materiales digitales y reforzará la plataforma de educación a distancia, utilizada durante la emergencia sanitaria de 2020.

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Mundialito Copa Escolar de Futbol 2026: ¿De qué trata?

Como parte de las actividades escolares relacionadas con el Mundial 2026, la SEP destacó la realización del Mundialito Copa Escolar de Futbol 2026, que cuenta con la participación de 610 mil niñas y niños en todo el país.

El torneo involucra a 19.2 mil escuelas y se conformaron 61 mil equipos, lo que refleja un amplio alcance e impacto nacional en la promoción del deporte y la convivencia escolar.

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El objetivo es consolidarse como el torneo escolar más grande del mundo y concluir con una gran final en el Estadio Olímpico Universitario para lograr iniciar un programa que impulse el deporte en las infancias, así como en grupos vulnerables.

La competencia incluye categorías femenil y varonil. Para primaria, cubre el rango de nueve a doce años; para secundaria, de trece a quince; y para bachillerato, de quince a dieciocho años. En primaria y secundaria, los juegos serán de cinco contra cinco; en bachillerato, de once contra once.

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