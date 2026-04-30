México y Unión Europea anuncian cumbre en CDMX: abordarán nuevas estrategias de comercio e inversión

Confirman cumbre entre la Unión Europea y México en la CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel confirmó a través de su cuenta oficial de X, que la próxima cumbre UE-México se celebrará el 22 de mayo en Ciudad de México.

“Nuestra visión común del mundo, basada en la defensa de la cooperación, el crecimiento sostenible y el respeto por el derecho internacional, nos une a Europa y a México a ambos lados del océano”, escribió en su mensaje el funcionario.

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Relevancia de la cumbre para la agenda bilateral

De acuerdo con la información brindada, la decisión se tomó tras una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Se espera que durante este evento continúe el diálogo de la agenda compartida entre ambas naciones, la cual incluye comercio, inversión, clima y medio ambiente, energía, igualdad de género, salud e investigación.

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La cumbre busca reforzar las relaciones birregionales en un contexto internacional marcado por desafíos económicos y geopolíticos. Entre las prioridades mencionadas, sobresalen la cooperación en materia de desarrollo sostenible, el financiamiento de proyectos y la promoción del respeto al derecho internacional, ejes que los dos bloques consideran esenciales para su asociación estratégica.

Unión Europea. (captura de pantalla)

El anuncio en la capital mexicana representa un paso relevante para consolidar el diálogo político entre la Unión Europea y México. Los temas propuestos reflejan intereses compartidos en ámbitos como el comercio y la inversión, así como la cooperación en áreas sensibles como el cambio climático y la igualdad de género. La reunión servirá también para revisar los avances y retos en la modernización del acuerdo global entre ambas partes.

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México y la UE se reúnen en el marco de la firma del acuerdo comercial

El país es uno de los dos socios estratégicos del bloque europeo en la América Latina y el Caribe y un aliado próximo y afín en los foros multilaterales en temas clave que priorizan estas naciones.

A través de un documento la UE aseguró que México es el segundo país más grande y la segunda economía de la región México, colocándolo como uno de los colaboradores más veteranos para la la comunidad europea.

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“El comercio entre la UE y México se estimó en más de 82 000 millones de euros, de los cuales unos 53 000 millones correspondieron a exportaciones y 29 000 millones a importaciones. La UE fue el tercer mayor socio comercial de México, después de los Estados Unidos y China, y su segundo mayor mercado de exportación. México fue el undécimo mayor socio comercial de la UE. Entre los principales bienes que la UE exporta a México figuran la maquinaria y los electrodomésticos, los productos químicos y los equipos de transporte”, declaró la el bloque por medio de un comunicado.