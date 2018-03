Para Menotti estas actitudes fueron determinantes. Y registra varios casos de jugadores notables que por haber preferido jugar copas en sus clubes quedaron fuera de la convocatoria final. Es que por entonces la Selección entrenaba de martes a jueves en la Fundación Salvatore de José C. Paz y eran devueltos a sus clubes los viernes. Fue así que tanto Angel Labruna en River como Juan Carlos Lorenzo en Boca ponían a sus cracks en la difícil disyuntiva de elegir: ¿club o seleccionado?. Tal el mencionado caso de Hugo Orlando Gatti al que podrían agregarse como de enorme repercusión de la época los de J.J.Lopez y "Beto" Alonso aunque hubo por éste una gestión oficial del Contralmirante Carlos Lacoste –presidente del Ente Autárquico Mundial 78′- a la que Menotti "no pudo negarse". Si tal presión no hubiese existido nos preguntamos desde hace 40 años, ¿Diego Maradona hubiera jugado ese Mundial con 17 años? En su puesto los convocados fueron Omar Larrosa, Ricardo Julio Villa, Jose Daniel Valencia y Alonso…