"Desde lo anímico es difícil sacar algo positivo. Queda poco tiempo para corregir los errores. Nos queda rogar que Messi esté bien en el Mundial", afirmó en declaraciones formuladas a Cadena 3 y agregó: "Los primeros 45 minutos no me decepcionó, pero los segundos sí. El problema es que no hay tiempo para trabajar. Hay que olvidarse lo más rápido posible de este desastre y buscar soluciones".