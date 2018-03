"Es imposible que vuelva a ser como cuando era chiquito… Pero yo me acuerdo que salía a la calle a la mañana, cuando estábamos de vacaciones, hasta las 9 o 10 de la noche no volvía y no pasaba nada… Y era así en todos los barrios de Argentina. Sé que es imposible volver a eso, pero al menos que no sigan pasando estas cosas… Es difícil, pero creo que se puede hacer. Nosotros, los argentinos, cuando hemos pasado necesidades y nos hemos juntado, hemos conseguido cosas grandiosas".