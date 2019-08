11.10: Herrera, Dickson y Forneris (final 4 remos peso ligero)

11.30: Milka Kraljev (final remo par cortos peso ligero)

11.50: Brian Rosso (final remo par cortos)

12.00: Baluzzo, Kraljev, Porta y Ruiz (final 4 pares de remos cortos)

13.00: Argentina (final de 8 remos masculino)

15.00: Guillermo Osorio (final frontón peruano)

16.00: Argentina vs. Cuba (final frontón pelota de cuero masculino)

16.20: Germán Chiaravaglio (salto con garrocha)

16.44: María Briozzo González (final tiro con arco compuesto)

17.15: Argentina vs. Chile o Canadá (final hockey masculino)

18.00: Argentina vs. Uruguay (final trinquete pelota de goma femenino)

22.30: Argentina vs. Honduras (final fútbol masculino)

22.30: Delfina Pignatiello (final 1500m libre)