Pelota Vasca

11.00 Argentina vs. Chile en Frontenis masculino

11.00 Argentina vs. México en Frontenis femenino

12.00 Argentina vs. Cuba en Pelota Cuero masculino

14.00 Argentina vs. Chile en Frontón peruano femenino

16.00 Argentina vs. México en Pelota Goma femenino

16.00 Argentina vs. Cuba en Pelota Goma masculino

17.00 Argentina vs. México en Trinquete – Pelota Goma masculino

17.00 Argentina vs. Cuba en Trinquete – Pelota Goma femenino