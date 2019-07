"Messi es un jugador importantísimo para la Selección dentro y fuera de la cancha. Todo el mundo coincide que el VAR no fue lo mejor y que no trabajó bien sobre todo en Argentina-Brasil. La expulsión de Messi (ante Chile) estuvo mal. Fueron errores que nos perjudicaron, pero no voy a entrar en eso (sobre la corrupción) porque no me consta. Sí, repito, que no fue bueno el arbitraje y las imágenes así lo prueban. Tuvo dos o tres errores clave y simplemente eso".