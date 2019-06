Al quedar eliminado Colombia de la Copa América a manos de Chile, en las redes sociales no tardaron en llover mensajes para el legendario arquero René Higuita. En la previa del campeonato, el ex portero de la selección de Colombia se había arriesgado a apostar que se cortaría el cabello si su país no se quedaba con el trofeo y los usuarios no tardaron en reclamárselo.