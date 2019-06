Pero Infobae accedió a un audio de Whatsapp que el Pollo Loco le envió a un grupo de amigos porteños donde dice que estuvo planeando varios días la acción, inspirado en la serie "La casa de papel" y que todo salió casi como lo planeado, salvo porque lo agarraron. "Tuve que pagar una multa de 2000 reales y me recagaron a palos los brasileros, pero yo sabía que al ser español se iba a meter el consulado y me iban a sacar en un santiamén. Si era argentino me iban a romper el culo con cosas. Así que nada, lo único que no puedo meterme en ninguna cancha en Brasil y tengo 48 horas para volver a Buenos Aires, así que me pierdo Argentina. Pero bueno, ya valió la pena todo, así que estoy contento y si quieren armamos un asado y les cuento todo porque fue de peli".