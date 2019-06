Así se prepara Brasil para recibir la cita futbolística más importante del continente. Y, en el medio, trabajando codo a codo, un grupo de ocho argentinos que bien podrían ser bautizados "los cazabarras": ellos tendrán por misión buscar a los violentos que tienen impedido el ingreso y entregarlos a Migraciones para que sean expulsados del país. Durante el Mundial 2014, la amalgama funcionó bastante bien y fueron deportados 53 barrabravas. Esta vez, si bien se espera una cifra menor de concurrentes, el dispositivo está aún más aceitado gracias al acuerdo firmado el mes pasado entre la ministra de seguridad Patricia Bullrich y su par brasileño, Sergio Moro: el Ministerio envió las imágenes de los 5.120 argentinos que tienen prohibido acudir a los estadios (esta base es más grande que la de todos los otros países juntos) y con la tecnología de reconocimiento facial, será más fácil reconocerlos. Cierto, a diferencia del Mundial de Rusia, acá no existe el FAN ID, ese carnet que identificaba a cada persona que había adquirido una entrada lo que facilitaba mucho el trabajo. Pero el trabajo ya está dando sus frutos: ayer fueron expulsados los primeros dos barras argentinos que arribaron a Brasil: son Germán C. y Ernesto C., capos de la facción "Los Dengues" de la barra de Almirante Brown.