En ese contexto, el ex jugador del combinado nacional que representó al país en el Mundial de Italia en 1990, Gabriel Calderón, realizó un crudo análisis sobre el presente de la Albiceleste. "Yo quiero saber qué criterio usó la AFA para elegir al técnico de la Selección", dijo el ex delantero en diálogo con la Oral Deportiva y argumentó: "No vale decir que Simeone y Pochettino no podían venir. Tiene que haber algún criterio para elegir al entrenador. La gente que es responsable de tomar decisiones no está preparada ni tiene idea".