Por ejemplo, las características del hotel, un cuatro estrellas, no son del agrado de los futbolistas. Acostumbrados a hoteles lujosos y con todas las comodidades, Messi, Agüero y compañía pasan sus horas en habitaciones más bien pequeñas y con las camas casi pegadas. El gimnasio del hotel tiene apenas dos cintas y dos bicicletas fijas, además de escasos elementos para realizar trabajos de musculación. En definitiva, el gimnasio no es apto para un entrenamiento físico en el hotel. Y la pileta tiene un tamaño tan pequeño que -si quisieran- los jugadores no podrían usarla todos juntos al mismo tiempo. Por lo bajo, los futbolistas también se quejan porque los aires acondicionados de las habitaciones son bastante ruidosos. Y el espacio de entrenamiento se mostró vulnerable ante la aparición del helicóptero.