Al ver que el balón pasaba entre sus piernas, Neymar agarró violentamente de la camiseta al futbolista juvenil y lo tiró al suelo. Luego se fue caminando sin preocuparse por ayudarlo a levantarse. Esa reacción ha sido muy criticada por la prensa local y, si bien el hecho no pasó a mayores, no colabora con la pequeña crisis que atraviesa la ex estrellas del Santos FC y el Barça.