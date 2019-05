"Le pedí a Lucas que viera si lo podían llamar a la habitación y se portó diez puntos. Imaginate: 1.30 de la madrugada, después de jugar, ya en su habitación y te llaman para pedirte que bajes unos minutos. Lionel no tuvo problemas y bajó a charlar un rato y sacarse un par de fotos. Eso marca su humildad. No le pude decir nada de los nervios que tenía, lo vi y se me puso la piel de gallina. Sólo posé y me sacaron la foto", le contó a El Gráfico sobre aquel encuentro.