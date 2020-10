Una de las revelaciones de la Premier y una joya del Borussia Dortmund: los futbolistas extranjeros que Scaloni declaró “seleccionables” para Argentina

Neal Maupay, Nicolás Melamed Ribaudo y Giovanni Reyna, los futbolistas extranjeros que podrían nacionalizarse argentinos para jugar en la Selección que comanda Lionel Scaloni (Reuters)

Lionel Scaloni brindó una entrevista días atrás y confirmó lo que hasta ahora era un secreto a voces: la posibilidad de nacionalizar futbolistas extranjeros para que jueguen en la selección argentina. Cuando fue consultado, el entrenador albiceleste no descargó sumar al delantero francés Neal Maupay, una de las revelaciones de la Premier League, y Giovanni Reyna, una joya del Borussia Dortmund.

No fue el único tema que tocó el DT en la entrevista que le brindó a la radio Cadena 3 de Santa Fe. Allí también hizo referencia a los casos del mediocampista norteamericano Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) y el atacante francés Neal Maupay (Brighton & Hove Albion), ambos con posibilidades de ser nacionalizados por tener familiares argentinos en su árbol genealógico.

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina (EFE/Carlota Ciudad/Archivo)

“Lo importante, cuando uno tiene que tomar una decisión de este calibre, es estar totalmente convencido. Ahora la ley ha cambiado justo esta semana, pero la ley implicaba que cuando jugaba en la selección mayor un partido de Fecha FIFA después no podía volver a jugar con otra selección”, respondió Scaloni en una entrevista con Cadena 3 de Santa Fe.

SEGUÍ LEYENDO:

Modificación histórica en la FIFA para aquellos jugadores que quieran cambiar de selección: los casos testigo de Munir y Funes Mori

“Habría que tomar una decisión cuando realmente uno esté convencido de que el jugador que convoque lo va a utilizar. Mientras uno no esté plenamente convencido, no vale la pena arruinarle la posibilidad que pueda jugar para la selección que realmente crea en él”, agregó el DT, aunque no llegó a nombrarlos a estos dos futbolistas que brillan en Europa.

“Son jugadores seleccionables, claro que sí, pero hay que mirar muchísimo el entorno, si realmente quiere venir, si realmente te sirve, y nosotros ahora estamos en una situación en la cual con lo que tenemos estamos contentos. Para agregar tenemos que estar totalmente convencidos”, repitió.

Giovanni Reyna, futbolista del Borussia Dortmund (REUTERS/Leon Kuegeler)

Giovanni Reyna tiene 17 años y se desempeña en el Borussia Dortmund de la Bundesliga de Alemania. Tiene nacionalidad norteamericana y ya jugó en las selecciones juveniles de Estados Unidos. Su padre es Claudio Reyna, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos del país norteamericano. Sin embargo, Giovanni podría contar con la doble ciudadanía ya que su abuelo Miguel Reyna, también ex futbolista, es argentino.

SEGUÍ LEYENDO:

La evasiva respuesta de la perla de 17 años del Borussia Dortmund sobre la posibilidad de jugar en la selección argentina

Un caso similar es el de Neal Maupay, quien tiene 24 años, juega en el Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra y aunque es francés, su relación con Sudamérica está asociada a que su madre nació en Argentina.

Neal Maupay, futbolista del Brighton & Hove Albion (REUTERS/Glyn Kirk)

A estos dos nombres se le puede sumar el de Nicolás Melamed Ribaudo, nacido en Castelldefels, provincia de Barcelona, en 2001. El joven con solo 18 años ya debutó en la primera división del Espanyol, en la goleada 3-0 ante Luzern por la Europa League.

Según informó La Voz Perica, aunque jugó algunos encuentros con la selección Sub 19 de España, podría pedir la doble ciudadanía gracias a la nueva reglamentación de la FIFA porque su abuelo materno es argentino. Se trata de Felipe Ribaudo, un ex futbolista de Estudiantes de La Plata campeón del mundo.

Nicolás Melamed Ribaudo, futbolista del Espanyol de Barcelona (Instagram: @nicomr10)

En comparación con el joven argentino Luka Romero, que también cuenta con nacionalidad mexicana y española, Lionel Scaloni detalló: “Lo conocemos, juega en el club en donde reside mi familia, Mallorca. Él lo tenía claro. Ayudó bastante a que venga. De la misma manera que en un futuro puede cambiar de selección con esta nueva ley. Somos partidarios a que cuando uno convoque tiene que ser por una decisión total”.

SEGUÍ LEYENDO:

Messi aterrizó en Argentina para jugar con la Selección: el detalle del vuelo que se hizo viral

Una defensa cargada de suplentes y una delantera que entusiasma: cómo llegan los jugadores de la Selección