Le negaron la venta a Europa a un ex jugador de la Selección y respondió con un meme de Los Simpson

Este lunes se cierra el mercado de pases en varios países del mundo del fútbol, por lo que algunos clubes buscan cerrar algún fichaje agónico para reforzar sus planteles. Esto fue lo que intentó hacer el Elche, flamante institución de la Liga de España, con un ex jugador de la Selección argentina. Sin embargo, se encontró con la negativa del equipo argentino que posee la ficha del jugador.

Según informaron los medios del país ibérico, el propio Jorge Almirón, entrenador del elenco franjiverde, llamó a Mariano Andujar para que se sumara a la institución de la provincia de Alicante, una propuesta más que seductor para el arquero de 37 años ya que significaba volver a la elite de Europa. Pero cuando el futbolista fue a consultar por su salida con la comisión de Estudiantes de La Plata, le bajaron el pulgar.

En realidad, lo que hizo Andujar fue respetar el vínculo con el Pincha pese a que podía rescindir unilateralmente su contrato ya que cuando en junio de 2019 renovó con el equipo platense hasta mediados de 2021 en su acuerdo estipularon que ambas partes podían terminar con el convenio sin tener que resarcir económicamente al otro.

El portero no solo es el único en su puesto con experiencia dentro del plantel dirigido por el Chavo Desabato luego de que su suplente, Daniel Sappa, fuera cedido a préstamo a Patronato, sino que además es el capitán y referente del grupo. De esta manera, priorizó su compromiso con el León por sobre la chance de marcharse al viejo continente.

Claro que, como fiel fanático de la serie animada Los Simpson, Andujar decidió reaccionar a este hecho en su cuenta de Instagram con un meme para darle un marco de humor. “Un contrato es un documento que no se puede romper, que no se puede romper”, reza la imagen que contiene a Lionel Hutz, un abogado que se destaca en la clásica obra estadounidense por no tener suerte en su labor.

Cabe recordar que en agosto de 2019, el Elche fue adquirido por el empresario Cristian Bragarnik, quien en un año consiguió que el club consiguiera el ascenso a Primera División, luego de descender en 2015. Desde su llegada, el representante de 48 años incorporó varios jugadores argentinos como Lucas Boyé, Guido Carrillo, Juan Sánchez Miño e Iván Marcone. Además, ante la negativa de Andujar quien podría recalar en el equipo español sería Diego Rodríguez, el ex guardameta de Independiente, quien estaría por firmar su llegada.

