Martínez Quarta se despidió con un emotivo mensaje de River

Y finalmente, lo que empezó como un rumor del libro de pases se volvió realidad. Ni las declaraciones de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa ni un mercado castigado por la crisis económica que dejó la pandemia de coronavirus evitó que Lucas Martínez Quarta se vaya de River: este lunes se confirmó su venta a la Fiorentina. De esta manera, el defensor se despidió del Millonario por las redes sociales con un emotivo mensaje.

“River y Fiorentina llegaron a un acuerdo económico y Lucas Martínez Quarta continuará su carrera en el fútbol italiano. Gracias eternas y lo mejor para esta nueva etapa”, publicó el elenco de Núñez para informar sobre la transacción que se cerró a cambio de una cifra cercana a los 15 millones y medio de dólares por la totalidad del pase (vale recordar que River tiene el 85 por ciento, mientras que Kimberley de Mar del Plata conserva el 15 restante).

Fue así que el Chino decidió contestar rápidamente el tuit para expresar su gratitud con el club que lo formó como jugador y en el que disputó cuatro temporadas y consiguió seis títulos. “Muchas gracias River Plate por permitirme formar parte de esta gran familia. Los voy a extrañar mucho. Se va un jugador, pero se queda el hincha. Gracias. Hasta la vuelta...", escribió.

Claro que luego el zaguero de 24 años se tomó un momento para poder pasar a texto todos sus sentimientos encontrados y así reflejar el significado que tuvo para él su paso por la institución del Monumental, que definió como “familia”.

La venta del jugador marplatense, convocado por Lionel Scaloni a la Selección para la doble fecha de eliminatorias para el Mundial Qatar 2022, se concretó en las últimas horas con un pago al contado de la mitad del monto total, y el resto a pagar en objetivos por partidos jugados.

Para llegar al monto de 15,5 millones de dólares, el club italiano abonará esa totalidad cuando el zaguero firme planilla en los primeros 10 partidos oficiales de la Fiorentina, que en esta temporada participa de la Europa League, la Copa de Italia y la Serie A.

Es así que, en caso de que se cumplan estas variables, la venta de Martínez Quarta superará a las anteriores de Ramiro Funes Mori al Everton de Inglaterra (13 millones de dólares) y la de Emanuel Mammana al Lyon de Francia (10 millones), dos zagueros también formados en las divisiones juveniles del club. Por lo tanto, se convertiría en el defensor más caro de la historia del Millonario.

Cabe recordar que las negociaciones, que arrancaron hace un par de semanas, se iniciaron con una oferta por un préstamo que fue rechazada, y una segunda opción de compra que el propio Gallardo criticó en conferencia de prensa. En el tercer intento del club florentino, se concretó la venta.

La carta completa de Lucas Martínez Quarta:

Llegó el día que nunca imaginé que llegaría, que por mas que lo anhelaba, no me imaginaba. No me imaginaba después de tantos años en River tener que despedirme de esta familia. Porque es lo que es, una familia, no solo por la gente que acompaña siempre, que me brindo su cariño tanto en las buenas como en las malas, que me banco en uno de los momentos mas difíciles, que pasara lo que pasara estaba ahí, una gran familia que estaba ahí afuera aguantando. Y estaba la familia puertas adentro, EL GRUPO.. esa familia que estaba siempre, que siempre salió adelante ante cualquier adversidad. Esa familia que uno sabe que pase lo que pase va a estar ahí apoyándote. En la que ibas a entrenar y sabías que la ibas a pasar bien, te ibas a reir. En la que había semanas que estábamos más en la concentracioó que en nuestras casas, que disfrutábamos cada momento como si fuera el último, y se paso tan rápido... tan rápido que llegó el momento de seguir creciendo fuera de casa, así como me toco venir y crecer acá. No me quedan más palabras de agradecimiento para toda la gente, para mis compañeros, CT, colaboradores, dirigentes, para la gente que me tuvo en la pensión, técnicos y profes de inferiores/reserva, para todos los que formaron parte de este camino. Vine como un chico que vino a cumplir su sueño, me voy siendo un hombre, me hicieron crecer como persona y jugador, eternamente agradecido. Fueron casi 8 años intensos pero increíbles. Hoy puedo decir que River es mi segunda casa. Ojalá nos volvamos a cruzar RIVER DE MI VIDA. No es un adiós... ¡GRACIAS A TODOS!

