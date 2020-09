Luka Modric, contundente ante una posible salida de Messi del Barcelona: “La vida seguirá igual” REUTERS/Christian Hartmann

La noticia sobre la posible salida de Lionel Messi de Barcelona luego de que el jugador le haya informado al club sus intenciones de marcharse explotó como una bomba en el mundo del fútbol. Es así que la prensa internacional le consulta a cualquier futbolista sobre esta noticia para saber su opinión. Esta vez, quien habló al respecto fue Luka Modric, que se despacho con unas calientes declaraciones con respecto a la situación de la Pulga.

Mientras se encuentra concentrado con la selección de Croacia a la espera de lo que será el inició de la Liga de las Naciones de Europa, cuando se enfrente a Portugal este sábado, el volante del Real Madrid fue consultado sobre el hecho de que el argentino se marche a otra liga. “Sería una gran pérdida para el prestigio de LaLiga. Pero no puedes quedarte pensando en el pasado. Es fútbol y ya está. Hay que mirar hacia delante”, respondió en diálogo con AFP.

Luego, añadió con un tono más crítico: “Otros jugadores se convertirán en estrellas en su lugar. Cuando Cristiano Ronaldo se marchó, fue parecido, la vida ha seguido sin él en el Real Madrid. Será igual en el FC Barcelona y en LaLiga sin Messi”.

En cuanto al presente del Merengue y cómo siente al equipo dirigido por Zinedine Zidane para la próxima temporada, Modric señaló: “No tenemos un equipo joven, es verdad, pero tenemos un equipo experimentado. Tenemos jugadores jóvenes que mejorarán. Tenemos suficiente calidad. Lo hemos demostrado esta temporada en Liga y sabemos que podemos hacerlo otra vez. Tras el parón, volvimos muy motivados, hemos trabajado duro, creo que fuimos el mejor equipo de la liga en el plano físico y por eso la hemos ganado. Extrañábamos el fútbol y también el hecho de ganar partidos. Es mi segundo título de liga y quiero ganar más”.

También abordó la situación de su compañero Gareth Bale, con quien compartió cuatro temporadas en el Tottenham y siete en la Casa Blanca, debido a que el entrenador francés no lo tiene en cuenta. “Gareth es un gran, gran jugador. Pero su situación no es sencilla. Siempre tiene mi apoyo, pero necesita decidir qué es mejor para él y qué quiere hacer ahora con su carrera. No ha sido una temporada fácil para él. Ahora quizá necesita volver a su mejor nivel. Quizá luchar o... Veremos qué pasa con él”, expresó.

Por último, el croata lamentó que este año la revista France Football halla cancelado la entrega del Balón de Oro, un premio que solo él pudo arrebatarle a la hegemonía de Messi y CR7 en 2018. “Lo siento por Robert Lewandoski, por todos los jugadores que han hecho una temporada increíble pero que no podrán tener la oportunidad de llevarse este galardón. Tendrán que esperar. Hay jugadores que han hecho grandes temporadas pero que nunca han tenido esta oportunidad. Eso es lo que me enorgullece aún más, es una sensación indescriptible”, concluyó.

Segui leyendo:

Cónclave en la casa de Lionel Messi: el futbolista se reunió con su padre y habrá una nuevo encuentro con Bartomeu para definir su futuro

¿Messi sigue en Barcelona? La respuesta de su padre ante la pregunta que mantiene en vilo al mundo

El primo de Lionel Messi advirtió que “el adiós al Barcelona no está tan claro”