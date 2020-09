La diferencia entre Guardiola y Bielsa, cómo ve a Messi en el City y qué se necesita para dirigir a la Selección: 10 frases de Pochettino

El ex DT del Tottenham opinó acerca de los temas de agenda del fútbol actual y confirmó que nunca le llegó un ofrecimiento para ser el entrenador de la Albiceleste vía Reuters/Paul Childs.

Con la particularidad de no haber dirigido nunca en Argentina, Mauricio Pochettino se hizo un nombre como entrenador en Europa y su labor lo llevó a ser uno de los mejores en su rubro a nivel global. Pese a que no dirige desde noviembre de 2019 cuando se alejó del Tottenham tras llevar al elenco inglés a disputar la final de la Champions League, el santafesino es un nombre que siempre suena en los grandes equipos, lo hizo en la Selección antes de que Lionel Scaloni sea ratificado en el puesto, pasó en Real Madrid antes de retorno de Zinedine Zidane y ocurrió hace poco después de la salida de Quique Setién del Barcelona. Es por eso que el DT de 48 años es una palabra más que autorizada a la hora de hablar y dar su opinión sobre el fútbol actual.

En una extensa entrevista brindada desde Cataluña, lugar que adoptó como su casa tras nueve años como jugador y otros tres como estratega en el Espanyol de Barcelona, el ex jugador tocó varios temas de actualidad, siempre desde su postura personal, que bien refleja la mirada y los valores que tiene sobre el deporte más popular del planeta.

Antes de la llegada de Ronald Koeman al Barça y toda la controversia que devino con el desembarco del holandés, Pochettino fue uno de los nombres que barajó la comisión directiva del Culé para reflotar a un equipo que venía de sufrir una humillación ante el Bayern Múnich. Sin embargo, desde la prensa española informaron que el argentino no sería del agrado de la afición debido a unos dichos del propio entrenador acerca de que jamás dirigiría allí. “Se han dicho muchas cosas y al final se sacan de contexto. Siempre dije que me une un lazo muy fuerte con el Espanyol de muchos años. Conozco Cataluña, Barcelona, el fútbol y quizá mi nombre no pegaba con el FC Barcelona. Me equivoqué con las formas de comunicar mi idea sobre entrenar al Barcelona, fui un poquito exagerado. No quería dejar un ápice de dudas cuando se dispararon los rumores de la salida de Luis Enrique en su momento. Lo que menos me gusta a mi es que cuando sale tu nombre, el rumor siga vivo. Es algo que personalmente no me gusta. En ese momento exageré un poco. Todo el mundo que me conoce sabe que por mi pasado y por un montón de cosas, sería difícil relacionar el nombre de Pochettino con el Barcelona. Hay cosas que no se pueden juntar”, señaló en diálogo con el programa 90 Minutos, de Fox Sports.

Pochettino reconoció su admiración por Bielsa y explicó que le transmitió el Loco

Fue allí que Oscar Ruggeri decidió interrumpir al entrevistado y fue directo con su consulta: “Si no declarabas eso, ¿hoy dirigías al Barcelona?”. A lo que Poche respondió: “No, porque más allá que esas declaraciones hicieron que a lo mejor cuando salió mi nombre la opinión pública haya sido un poco reacios a aceptar la posibilidad de que entrene ahí, en ningún momento recibí contacto de parte del Barcelona. No es una cuestión de capacidad, sino que mis hijos pasaron muchos años en Barcelona viviendo y sufriendo. Uno vivió muchísimas cosas a nivel personal y familiar... admiro al Barcelona, a Messi, a Guardiola, a Cruyff, pero yo me rijo con una serie de valores como ser humano que me harían muy difícil tener que defender la camiseta del Barcelona, más allá del respeto. El fútbol son emociones y dentro de eso defender una camiseta prevalecen esos sentimientos”.

Otra puerta que abrió el ex defensor formado en Newell’s fue la de la influencia de Marcelo Bielsa sobre él y de las diferencias entre el Loco y Pep Guardiola, uno de los mejores DTs de la actualidad. “Siempre digo que no soy discípulo de Bielsa, por el hecho de que es muy difícil intentar o querer copiar el libreto que Marcelo traslada a sus equipos y cómo él transmite sus ideas que crea en su cabeza para después plasmarlas en los equipos. Dicen que es un gran motivador, pero para mi la motivación es algo muy corto. Lo más importante es que ha inspirado a todos, nos metió esa semillita de interesarnos por el juego. Fue un gran innovador y ha hecho que todos pensemos de una forma diferente a partir de lo que él quería. Nos dio esa curiosidad de querer entender el juego”, declaró.

Y agregó: “Veo pocas cosas similares entre Bielsa y Guardiola, creo que hay una admiración mutua, pero es un hecho humano. No encuentro similitudes en lo que proponen. Está claro que habría que ver a Marcelo en el Barcelona con Messi, Xavi e Iniesta; y a Guardiola en el Championship con el Leeds. Es verdad que el Guardiola del City es diferente al del Barcelona, es mas rígido. Es difícil de ver, no quiero ser injusto y decir que no coinciden en nada porque solo lo conozco desde la parte externa de haberlo enfrentado”.

A la hora de hablar de la Selección, la cara de Pochettino se ilumina, no solo expone su pensamiento desde la cabeza, sino también desde el corazón: “Claro que la Selección es la gloria. A qué argentino no le gustaría jugar y después entrenar a la Argentina. Ya ponerte la camiseta es la gloria. Siempre digo que el nacimiento de mis hijos podría replicar lo que sería la sensación de ganar una Copa del Mundo con Argentina, esa plenitud”.

Acerca de si le gustaría dirigir a la Albiceleste, dijo: “No está en mis manos, creo que tenemos grandes entrenadores argentinos que se pueden hacer cargo como el Cholo Simeone, que admiro muchísimo, o Gallardo. Hay muchos entrenadores. Depende un poco de la trayectoria que uno pueda tener y sostener para tener el ofrecimiento de algo tan grande como es la selección argentina. Para poder aspirar a ese cargo se necesito un curriculum, una trayectoria y algo que te avale. Nunca me la ofrecieron. A veces se habla mucho más, pero nunca se me consultó. Si se me ofrecía antes hubiese sido difícil que el Tottenham de dejara salir, pero desde que dejé el Tottenham no me ofrecieron nada”.

Por último, habló sobre el presente de Lionel Messi y su posible salida del Barcelona para recalar en el City. “Es muy particular de lo que piense tanto el City como Messi. Lo que puedo referenciar es que la liga española y la inglesa son dos contextos totalmente diferentes. Messi está capacitado para jugar en cualquiera y ser el mejor. La capacidad de Messi y de los grandes talentos es la de la adaptación. Más allá de que esté hace 20 años en Barcelona, donde tiene 11 meses de sol y se va al Manchester, que llueve 11 meses, es algo para lo que tenés que estar preparado porque no es lo mismo. Acá son más del roce físico, le dan continuidad al juego. Eso le da a la Premier League ese atractivos. Todas esas cosas son un desafío bonito para que Messi asuma. Pero no hay que adentrarnos en algo que no se sabe si va a pasar”, concluyó.

Otras 3 frases de Pochettino:

Mennoti vs Bilardo: “Bielsa estaría en el medio, es difícil poner a Bielsa en ese nivel porque en el momento que ganás una Copa de Mundo, da lo mismo que filosofía tenés. El mérito lo tienen Bilardo y Menotti, que al final no son tan diferentes. Hoy todo lo que pregonaba Bilardo se ve en el juego, sin posiciones específicas. Al final Bilardo fue un adelantado en todo lo que estamos viendo en el fútbol argentino. Todo termina siendo filosofía más carácter y personalidad. Estos debates hacen lindo el fútbol, pero después los trasladamos a la vida cotidiana de manera exagerada. Ya se van terminando esos debates, en Italia quieren salir jugando, en Inglaterra también cambió el fútbol. Después vinieron entrenadores muchos más pragmáticos. Hoy en día ya cambió, si ves la cantera el juego es más asociativo y predomina el fútbol mundial”.

Scaloni como DT de la Selección: “Tengo poca referencia de Scaloni. Lo poco que he visto en la Selección no puedo hablar mucho. Noto que hay un respeto por parte de su idea, le ha dado la estabilidad que se necesitaba desde la conducción en una selección como la Argentina que siempre genera tormentas. Su cuerpo técnico le dio calma y después creó ese campo para sembrar y poder trasladar lo que él quiera”.

Su visión del fútbol: “Creo que en el fútbol estamos para ganar. Siempre le digo a los jugadores que somos los guardianes de preservar lo que es el fútbol como esencia. Tenemos que proteger el por qué empezamos a jugar al fútbol. Yo decía que el fútbol no es un negocio ordinario. No es lo mismo el negocio del fútbol que una empresa. Hay cosas con las que tengo que estar de acuerdo porque soy parte de este negocio y tengo claro que el sustento económico es necesario para que todo continúe. Hoy, un jugador común cobra una cifra que antes solo tenías si eras campeón del mundo. Entiendo que hay mucha gente que vive alrededor del futbol, que genera un sustento tan grande... para mi el fútbol nace para competir y ganar. Yo juego por orgullo, no por dinero. La sensación de ganar es más grande que cualquier tipo de remuneración. Todos los que llegamos a este nivel somos ganadores, después hay circunstancias que hacen que solo gane uno. El fútbol es completamente diferente a otros deportes, por eso mueve lo que mueve. Hay cosas que no se pueden comprender”.

