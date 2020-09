El primo de Messi mencionó a los clubes que se podría ir Leo si se confirma su salida del Barcelona

Maximiliano Biancucchi y Lionel Messi, primos y amantes del fútbol

En Asunción, donde se radicó hace rato con su familia, Maximiliano Biancucchi concedió una entrevista al programa Planeta 947 en el que contó intimidades de su relación con su primo Lionel Messi, quien por estas horas define su futuro como futbolista profesional. El ex delantero de Olimpia de Paraguay, Cruz Azul de México y Flamengo de Brasil, entre otros, opinó de lo que se le vendrá al astro del Barcelona si finalmente decide marcharse.

“Me gustaría verlo en otro desafío aunque si está feliz en Barcelona también quisiera verlo ahí”, mencionó Maxi, quien trató de buscar explicaciones a los deseos de Leo de despedirse del club que lo formó como jugador: “Pudo haber sido porque no tuvo grandes planteles como para pelear. Si hay algo que se le puede criticar al Barça es las pocas variantes que tuvo de jugadores. A lo mejor eso lo pudo desgastar aunque nunca imaginé que quisiera irse”.

Jorge Messi, padre de Lionel, viajó a Barcelona para tramitar la chance de que se vaya. Tuvo un breve diálogo con la prensa local y los cañones apuntan al Manchester City como probable destino. Sin embargo todo está por verse.

“Me cuesta imaginarlo en el City o PSG pero son los que pueden pagarlo. Si se va, iría por ahí me parece, por la cantidad de dinero que tienen los dueños. Y a nivel futbolístico es por ahí donde mejor se asienta. El Inter juega con línea de tres y dos puntas, no lo veo reestructurando una forma de juego para él”, analizó Biancucchi, mayor de una familia de tres hermanos.

Maxi Biancucchi junto a su tío Jorge Messi

Siendo tres años mayor que Leo, Maximiliano casi siempre fue el que lo defendió en los picados de barrio. A décadas de su infancia, todavía le pone un escudo al 10 de la Selección: “Hay cada personaje hablando, dando clases de moral y diciendo cómo tenés que irte de un club... La sociedad siempre juzga el movimiento ajeno, somos jueces y a veces no está bueno eso. Habría que respetarlo un poco más porque el día que deje de jugar Argentina sentirá un vacío importante. Hace 10 ó 15 años que nos mantiene ahí a nivel mundial. Sus balones de oro y todo eso son logros para Argentina. Nos representa más allá de la camiseta que use”.

Por último, reveló que siempre fue cerrado respecto a lo mediático y que no es amigo de la tecnología ni de las redes sociales, pero aclaró: “Todo lo bueno por lo que pasó también implica una tremenda exposición y no debe ser fácil. Cuando él se abre, es diferente. Es un gran chico. Lo quiero mucho, es un pibe muy bueno”.

Y concluyó con una anécdota: “Hemos compartido mates algunas tardes en la zona sur de Rosario en la casa de mi vieja y cuando salías a la calle había 100 personas esperándolo. La gente paraba con el auto, abría su baúl, sacaba la heladerita, la reposera y se sentaba en la puerta a esperar que saliera. A veces tocaban timbre y preguntaban ‘che, ¿está Messi?’ y mi vieja les decía que no, que estaba descansando. Él miraba por la ventana y decía ‘¿cómo me voy ahora?’, pero sabés cuántas veces salió y estuvo media hora sacándose fotos. Eso no sale en ningún lado”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA :

El Barcelona sacó a la venta su nueva camiseta con una imagen de Lionel Messi y desató una ola de burlas en las redes

De la MSN a la DGC: con un nuevo tridente, así quedaría el 11 inicial del Barcelona sin Lionel Messi

Ivan Rakitic habló de la situación de Lionel Messi en su última conferencia de prensa: “Yo por encima de todo respeto al Barça”

Cuáles fueron las dos “mentiras” que Messi no le habría perdonado al presidente del Barcelona