¿Dardo para Boca? La frase de Sebastián Villa en las redes sociales que generó dudas

Boca tomó una decisión fuerte con relación al futuro de Sebastián Villa: no volverá a jugar con el club hasta que no solucione sus problemas con la justicia por la denuncia de violencia de género de su ex pareja Daniela Cortés. A partir de ello, varios equipos mostraron interés y desde el lado Xeneize no verían con malos ojos desprenderse del colombiano. Sin embargo, el Consejo de Fútbol presidido por Juan Román Riquelme no lo cederá fácilmente.

Y esto se confirmó con el rechazo de la mejora de oferta de parte del Atlético Mineiro, que semanas atrás había ofertado un préstamo y ante la negativa propuso la compra del 50 por ciento de la ficha del delantero a cambio de cuatro millones de dólares. El club brasileño tampoco recibió el visto bueno del club argentino que recién se sentarían a negociar si ofertan al menos dos millones más.

Vale recordar que en enero de este año, cuando la pandemia de coronavirus no había llegado a la región y Sebastián Villa no atravesaba un proceso judicial por la denuncia de violencia de género, Xolos de Tijuana había ofertado 6.500.000 dólares por el 70 por ciento del pase del colombiano que tiene el Xeneize (el 30% restante pertenece al club Deportes Tolima). Sin embargo, Miguel Ángel Russo lo consideraba una pieza clave en la instancia final de la Superliga que finalmente Boca le arrebató en la última fecha a River. La cláusula de rescisión de Villa es de 40 millones de dólares.

El mensaje de Sebastián Villa (Instagram)

En medio de este contexto, Sebastián Villa apeló a sus redes sociales para expresarse. “Aprendí a ser fuerte cuando entendí que tenía que levantarme solo”, escribió el delantero colombiano de 24 años en su cuenta de Instagram.

Aunque no fue un mensaje directo para Boca, la frase que eligió fue tomada como una indirecta para los dirigentes por la postura firme con relación a su situación procesal y por haber rechazado la propuesta del Atlético Mineiro.

