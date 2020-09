Inminente oferta de Atlético Mineiro por Sebastián Villa: por qué el jugador de Boca tendrá que esperar para ser transferido

Sebastián Villa parece tener las horas contadas en Boca (Foto Baires)

Uno de los hombres más importantes que tuvo el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo en el arranque del 2020 podría decir adiós en breve. Se trata de Sebastián Villa, quien es seguido de cerca por el Atlético Mineiro desde hace rato.

En el inicio del mercado, los brasileños le acercaron a Boca una propuesta por el préstamo con opción de compra del colombiano, la cual fue rechazada. Ahora modificarían algunos términos del contrato para efectuar la compra de un porcentaje de su ficha.

No es un dato menor que Villa continúa implicado en un caso de violencia de género con su ex pareja, que lo denunció en abril pasado. La Justicia todavía no se expidió al respecto y esta semana el club al que pertenece tomó la determinación de marginarlo de las competiciones oficiales hasta que eso suceda. Es por eso que los representantes del futbolista de 24 años buscan negociarlo y ubicarlo en otra liga lo antes posible.

Según pudo averiguar Infobae, el oriundo de Antioquia no se comunicó con Russo formalmente para manifestarle su deseo de marcharse en lo inmediato de la institución, pero su entorno hace fuerza para concretar una transferencia sabiendo que los plazos de la Justicia son indeterminados y su inactividad puede prolongarse mucho más de la cuenta.

Villa podría ser transferido en las próximas semanas (Foto: Irma Montiel/Télam)

Hasta ahora no llegó ninguna propuesta formal a las oficinas del club de la Ribera y tampoco hubo comunicación oficial con Juan Román Riquelme, líder del Consejo de Fútbol boquense, encargado de aprobar todas las contrataciones y partidas del plantel profesional. Los trascendidos hablan de una oferta estimada en los 4 millones de dólares por el 50% de su pase.

Se había rumoreado además que podría existir una chance para que emigrara al fútbol italiano por un ofrecimiento cercano a los 10 millones de dólares por la totalidad de su ficha pero no hubo más novedades al respecto.

Es cierto que la delicada situación personal de Villa perjudicó su valor dentro de un mercado golpeado por la pandemia que azotó a todas las ligas del mundo, pero la cifra mencionada sería considerada insuficiente por Boca, que desembolsó un monto parecido por el 70% de su pase a Deportes Tolima en 2018. El extremo derecho tiene vínculo con la entidad azul y oro hasta junio de 2023 y su cláusula de rescisión asciende a 30 millones de dólares.

¿Por qué Villa no podría firmar ahora en el Atlético Mineiro? El mercado de pases cerró en Brasil el 10 de agosto pasado y recién volverá a abrirse en el mes de octubre, por lo que el colombiano tendría que aguardar más de un mes para rubricar su vínculo con el club de Belo Horizonte. Jorge Sampaoli hace fuerza para contar con él en el Galo, que marcha quinto en el Brasileirao producto de tres triunfos y dos derrotas en lo que va del certamen.

Boca empezó a soltarle la mano a Villa y permanece a la expectativa de alguna oferta para darle salida. Su ciclo en la institución, independientemente de lo que dicte la Justicia, parece estar terminado.

