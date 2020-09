Juanfer Quintero habló sobre su pase a China: la frase de Martínez Quarta que lo sorprendió durante una charla en vivo

Juan Fernando Quintero sería transferido en las próximas horas al fútbol de China

Juan Fernando Quintero fue sorprendido por su compañero Lucas Martínez Quarta en plena charla virtual y se vio obligado a hablar por primera vez de su pase a China. Si bien el delantero colombiano no dio precisiones sobre su futuro, sí reconoció que está atravesando “una situación personal”. Esta respuesta llegó luego de que el defensor realizara un comentario durante el Instagram Live que Juanfer estaba teniendo con un médico colombiano con fines benéficos.

“Se queda”, escribió Martínez Quarta y la imagen entre los comentarios del Instagram Live que desarrollaba su compañero se viralizó. Juanfer, sorprendido, cómo está atravesando este momento. “Yo estoy viviendo una situación personal que estoy solucionando. Me hacen muchas preguntas, pero no tengo cabeza y no es momento para contestar”, indicó el colombiano sobre el final de la charla.

"Se queda", el comentario de Martínez Quarta en el Instagram Live de Juanfer Quintero (Captura de Instagram)

Por lo pronto, la transferencia de Juan Fernando Quintero al Shenzhen de China sería anunciada en las próximas horas, una vez que se presenten a River los avales bancarios de la operación que posibilitarán a la entidad de Núñez quedarse con 10 millones de dólares limpios.

Días atrás, el club chino y River Plate se pusieron de acuerdo en la forma de pago que será en dos cuotas y solo resta la certificación de los avales para una transferencia que ronda los 13 millones de dólares en todo concepto.

Durante la semana hubo negociaciones con los representantes del mediocampista colombiano por deudas y temas impositivos, mientras que faltaban detalles con el Shenzhen que culminarán en 24 horas para que la venta pueda ingresar en el nuevo balance anual.

“Fue una operación que llevó su tiempo normal de negociación, la decisión del jugador de no entrenarse con el plantel no iba a generar que el pase se cierre más rápido, ahora está en un 96 por ciento acordada y en 24 horas se termina”, le confió a Télam una fuente del club.

(@RiverPlate)

Ahora, Juanfer Quintero deberá buscar un vuelo especial que lo lleve a Miami en estos días y luego otro hasta la ciudad de Shenzhen, donde lo espera su compatriota Harold Preciado, quien es el centrodelantero del equipo chino que está en la mitad de la tabla.

La entidad china realizó una primera oferta hace un mes que fue rechazada y las negociaciones se volvieron a abrir hace dos semanas, cuando el equipo de River volvió a los entrenamientos y Juanfer le comunicó al DT Marcelo Gallardo sus intenciones de emigrar, por eso no fue parte de la burbuja sanitaria.

Quintero se despidió del plantel el sábado 22 de agosto con la idea de viajar entre lunes y martes de la semana pasada, pero las negociaciones no fueron tan sencillas y el colombiano tuvo que entrenarse por su cuenta.

Soccer Football - Copa Libertadores - Group D - River Plate v Binacional - Monumental Stadium, Buenos Aires, Argentina - March 11, 2020 River Plate's Jorge Carrascal celebrates scoring their third goal REUTERS/Agustin Marcarian

En cuanto a la otra posibilidad de venta que era por el colombiano Jorge Carrascal, a quien pretendía el CSKA, se enfrió pues el club ruso contrató al nigeriano Chidera Ejeku que jugaba de extremo izquierdo en el Heerenveen de Holanda, en 11 millones de euros.

El propio Carrascal, quien se recuperó de una sobrecarga muscular sufrida en el último entrenamiento grupal, es uno de los jugadores que se entrena de manera individual en el corredor sanitario que se armó dentro del hotel Holiday Inn, mientras aguarda junto al resto por los nuevos hisopados.

Precisamente, en la tarde de ayera todo el grupo fue analizado para empezar a detectar si hubo contagios tras el test positivo del entrenador de arqueros, Adrián Olivieri, y para volver a entrenarse de manera normal, de cara al 17 de septiembre cuando vuelva a competir por la Copa Libertadores de América ante San Pablo, en Brasil.

SEGUÍ LEYENDO:

Reunión secreta en la casa de Luis Suárez: qué jugadores de Barcelona asistieron y el misterio de la camioneta de Antonela Roccuzzo

Barcelona hizo brotar al Messi rebelde: así se enoja cuando no lo dejan competir

Duro editorial de Alejandro Fantino contra Lionel Messi: “El modo camarilla lo hace fracasar”

Manchester City le ofrecería a Messi el mejor contrato en la historia del club: cuánto cobraría el argentino en Inglaterra

Se desarma el Barcelona: otro de los pesos pesados a un paso de fichar por otro club