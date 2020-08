Duro editorial de Alejandro Fantino contra Lionel Messi: “El modo camarilla lo hace fracasar”

Desde que Lionel Messi decidió enviar aquel burofax para anunciarle al Barcelona sus intenciones de abandonar el club, los medios del mundo no hicieron más que hablar de la situación de la Pulga a la espera de que se resuelva su futuro. Uno de los que decidió realizar una de sus clásicas editoriales alrededor del astro rosarino fue Alejandro Fantino, que fiel a su estilo se despachó con varias frases picantes y un análisis minucioso sobre varias cuestiones en torno al ’10′ de la Selección.

“Editorializar sobre Messi es complicado porque tiene un condimento religioso, tiene poder y hay que editorializar sobre la cultura del fútbol, que mutó desde los años en los que empecé a hacer periodismo deportivo. Porque en la cultura del fútbol se pasó de discutir una idea a imponerla. Hace 22 años vos podías decir que Pelé era mejor que Maradona, que Rojitas era mejor que Riquelme y vos no le decías a ese que te daba su visión que era un tarado por discutir. Hoy sos un idiota que discute a Messi, esa es la frase que te escupen, cuando vos empezás a editorializar sobre Messi.”, comenzó a modo de introducción el conductor de Living América (de América TV).

En su monólogo que fue bastante extenso, como bien había anticipado su intérprete, el periodista se apoyó en distintas imágenes que le puso la producción al aire para ir hilvanando temas sobre el zurdo de 33 años y haciendo su crítica de cada uno de ellos.

Fantino sostuvo que Messi únicamente aceptó ser el número dos de Guardiola y de nadie más REUTERS/Albert Gea

La primera fotografía que le colocaron a Fantino fue la de el ídolo de Barça fuera de foco junto a Pep Guardiola. “Vamos a analizar esta foto que tiene con Guardiola. Messi, al igual que Maradona o que Michael Jordan, ocupa un lugar del que ningún otro puede hablar porque solo lo ocupan esos tipos, podemos sumarle a Federar o estrellas como Mick Jagger. Es un lugar para uno solo, no para dos. En ese lugar, y esta foto es brillante, está en aceptar ser el número dos por un rato. ¿Por qué es tan importante esta unión que se va a dar de nuevo? Messi aceptó ser el dos de Guardiola, lo respetó y después no respetó más a nadie. Quizá tenía afecto por Luis Enrique pero no aceptó ser el dos. Sí aceptó ser el dos de Guardiola, un ejemplo de otro jugador extraordinario es el de Michael Jordan con Phil Jackson. Cuando le quisieron sacar a Phil Jackson de los Bulls dijo que solo lo respetaba a él. Lo mismo Maradona con Bilardo, que dijo ’solamente recibo órdenes de él’. Cuando llega Guardiola al Barcelona, le cambia el puesto a Messi. Desaparece del sistema que usaban y pasa a no saber de qué jugaba Messi, y lo digo bien. Ganaron 14 títulos juntos: Champions, Mundiales de Clubes, etc. Y, en una tarde, Guardiola lo pone a jugar de falso ’9′ contra el Real Madrid y les hicieron seis. Ahí se empezó a conectar Messi con Guardiola. Esto es importante, porque creo que el portazo que da en el Barcelona es por dos cosas: la primera es por la reunión con Koeman, que llegó, se sentaron a hablar y Messi habrá dicho ’yo le tengo que respetar las órdenes a este cuatro de copas’; y ahí conecto que el portazo es para irse con Guardiola”, sintetizó sobre el posible desembarco de Messi en el Manchester City y su reencuentro con el DT catalán.

En su segunda entrega, la instantánea elegida fue una de jugador tras quedar eliminado del Mundial de Rusia, en la que se lo ve cabizbajo. “Esta foto es una estupidez y no lo digo por la producción. Es una causa armada. En esta foto, de la cual yo también he hecho alguna crítica, luego solo me resta pedir disculpas. Que Messi mire el piso... ¿cómo quieren que un jugador de este nivel intente concentrarse? ¿Mirando para el costado? Creo que esta foto fue una construcción nuestra, de los periodistas, de que Messi miraba el piso y buscaba explicaciones. Yo no acepto esto, para mi Messi no es un tipo que desaparezca en las finales. Puede mermar en su rendimiento, pero la explicación la vamos a encontrar más adelante. Haber dicho que, por ejemplo, vomitó en una final. Y sí, habrá tenido un problema pero no es que vomitó porque estaba asustado. Esta foto la borraría del mundo Messi porque yo no creo en esta foto”, soltó en contra de los reproches que recibió Leo cuando los resultados en la Albiceleste no le fueron favorables.

Otro de los temas abordados por Fantino fue el del "modo camarilla" de Messi y sus amigos en la Selección (AP)

En su tercera imagen se dio la parte más dura y cruda por parte de Fantino contra Messi. Allí, el conductor, como otras veces, apuntó contra la vieja camada de la Selección: “Este sí es un problema de Messi, este es el que no me gusta: el Messi modo camarilla. Este modo de Messi lo hace fracasar. Ahí tenemos la imagen, a la derecha de la pantalla aparece Más, que no puede jugar en la primera de Boca. Atrás, no es Yacobitti, es Zabaleta, que venía jugando cada vez peor y lo llevaron al Mundial, había dos o tres jugadores por encima para hacer un recambio generacional y como es amigo de la bandita de Messi lo llevaron. El que está de brazos cruzado mirando para abajo (Lavezzi) ya estaba retirado y lo llevaron al Mundial por ser de la bandita, el hombre que los hacía reir, un irrespetuoso que le tiro agua en la cara a Sabella para mostrarle al mundo que los que mandaban eran ellos, el pabellón de Messi. El irrespetuoso de Lavezzi que ya estaba entrando al umbral de ser un ex jugador, no me acuerdo si ya estaba en China o se estaba por ir, ¿por qué le tiró agua en la cara a Sabella? Porque eso es Messi también, su grupo manda con símbolos, la mesa, las habitaciones. Cuando entra el modo Messi destroza todo lo que toca y esto es lo que hizo en el último tiempo en el Barcelona. Llevó a sus amigos, gente que él quería. Borró a Griezmann, que es un jugadorazo y juega de vez en cuando. Lo sacó Messi, tenía que jugar Suárez, otro crack. Esto es Messi y este modo no va. Si Messi se da cuenta que esto no va: crack”.

Otro tema popular que abarcó Fantino fue el de la ya típica comparación entre la Pulga y Diego Maradona, algo que el periodista quizo dejar en claro su postura. “Acá tenemos dos jugadores totalmente diferentes aunque sean dos genios. Maradona aceptó ser el número dos de Bilardo y no llevó amigo a la Selección, llevó a los que él sabía que le iban a ganar un partido cuando lo necesitara. Cuando los alemanes no empataron 2 a 2, Maradona tuvo la genialidad de ponerle un pase a Burruchaga, que no hizo la de Rodrigo Palacio o la del Pipita Higuaín, Burru lo hizo: 3 a 2 y Copa Mundial adentro. Con el tobillo hecho pelota, se gambeteó a ocho, le puso la pelota a Caniggia y Cani lo hizo, no como Palacio que la tiró por arriba. Maradona, cuando las papas quemaban, hizo el mejor gol de la historia de los mundiales contra los ingleses. Esto es lo que Messi nunca entendió, que no debió haber llevado ex jugadores como Lavezzi o a Mascherano, que era una máquina infernal de vender humo después del Mundial 2014. Mascherano era un locomotora con leña ver del humo infernal que vendía. En 2014 la rompió toda, yo también lo aplaudía, pero después hizo blum y se le terminó la carrera. Se fue a China, lo puteaban los técnicos como Luis Enrique y lo seguían llevando. Jugó las Eliminatorias y nos pegaron un baile los brasileños, pero Messi lo quería a Mascherano. Bueno, ahora Messi seguramente se irá al Manchester City con Guardiola. Ahí está el Kun Agüero. Les aviso ya y saquen sus propias conclusiones, van a ver quien va a jugar de ’9′ en la Copa América del año que viene. Si la bestia de ’9′ que tenemos que es Lautaro Martínez o Agüero que es compañero de Messi en el City. Vamos a ver. Ese es el Messi que a mi no me gusta. Debe dedicarse a jugar, no a armar equipos. Para mi Maradona es más que Messi, es una cuestión generacional, por ahí estoy viejo”, señaló.

Al compararlo con Cristiano Ronaldo, Fantino no dudó en destacar las fortalezas del luso

Al ex relator le mostraron una foto de Messi junto a Cristiano Ronaldo y no dudó en destacar las fortalezas del luso: “Es un atleta que decidió ser futbolista. Si Cristiano hubiese decidido pelear en UFC, hubiese peleado contra Khabib o contra McGreggor. Si hubiese decidido nada, hubiese ganado medallas. El tipo hubiese llegado a donde quisiera, es un atleta con condiciones únicas. Salta más que los demás, es más rápido y tiene una condición de atleta que también entrena que es la cabeza. Y cierro con esto: Cristiano ganó dos títulos con Portugal. Hay que ganar dos títulos con Portugal eh, ganó la Eurocopa y la Liga de las Naciones. Lionel todavía no lo pudo hacer. Es un atleta que juega al fútbol, un genio, un crack. Yo creo que podrían jugar los dos y ese equipo sería invencible”.

Por último, Fantino decidió retomar el tema de la Selección pero mencionó el actual ciclo de Lionel Scaloni. “A mi me gustaría que Messi respete las decisiones de un muy buen técnico que se ha formado en el último tiempo como lo es Scaloni. Le tengo mucha fe en la Selección. Me gustaría que Messi respete a De Paul, a Lautaro Martínez y a todos los pibes que vienen y que eligió Scaloni. Y que vuelva Di María, merece estar. Sueño y creo que Argentina va a ser campeón de la Copa América el año que viene. Es el triunfo que merece Messi para subirse al podio al lado de Maradona. Hoy no está en ese podio. Para mi Diego está arriba. Ojalá vayamos a ser campeones en Colombia jugando la final allá, con Messi en cancha, con Di María y no con los amigos de Messi, sino con los que elija Scaloni. Es un genio total, maestro absoluto, pero debe aceptar ser el dos, sino va a seguir como en los ultimo años en el Barcelona: en picada”, concluyó.

