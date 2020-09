Carlos Tevez, sobre el rebrote de coronavirus en Boca: “Hay que llevar tranquilidad, será el club el que se comunicará o no con la Conmebol”

Carlos Tevez contó cómo se encuentra el plantel de Boca tras el rebrote de Codid-19

Carlos Tevez fue el primer futbolista del plantel de Boca Juniors en hablar sobre lo ocurrido este lunes en la burbuja sanitaria del club. El médico xeneize, Ruben Argemi, informó que al menos 19 integrantes de la delegación, entre jugadores, cuerpo técnico y empleados que están alojados en la concentración que podrían haber dado positivo. “Estamos todos bien”, fue el primer mensaje que bajó el capitán, quien a su vez no se explayó demasiado sobre lo que ocurrirá con la participación del equipo en la Copa Libertadores.

“Será el club el que se comunicará o no con la Conmebol”, indicó el Apache. Fuentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol adelantaron que esto en principio no provocará una postergación en la fecha estipulada para el reinicio de la actividad, que será el 17 de septiembre ante Libertad en Paraguay, y que por ello la Conmebol amplió la lista de inscripción de 40 futbolistas previendo que esto pudiera ocurrir.

Al margen de ello, Tevez pidió “tranquilidad” a los familiares de los integrantes del plantel porque “están todos bien”, luego de conocerse el brote de coronavirus que se registró dentro de la burbuja sanitaria “xeneize”, que afectó a casi 20 componentes del plantel. “Le digo a las familias que se queden tranquilas porque estamos bien. aislados y esperando hasta el miércoles que nos hagan los hisopados para el jueves ver los positivos y negativos y así seguir entrenando”, dijo el ídolo y capitán de Boca en TyC Sports.

Carlos Tevez, durante el entrenamiento de Boca en Ezeiza

El delantero también respondió a los rumores que indican que él había salido de la burbuja sanitaria radicada en el hotel Howard Johnson, de esteban Echeverría, donde están concentrados desde el lunes 24 de este mes. “Se van a decir un montón de cosas, pero nosotros estuvimos apoyando al grupo y ahora veremos cómo continúa esto”. Sobre la postura que tomará el club frente a la Conmebol, explicó: “Después el club decidirá que hacer, si se comunica con la Conmebol o no para contemplar lo nuestro. Estamos todos bien, ese es el mensaje. Hay algunos asintomáticos, otros no, pero nadie grave”.

“Yo estoy en la habitación con “Wancho” (Ramón Ábila) porque nosotros dimos negativo. Por eso insisto en que acá hay que transmitirle serenidad a las familias que son las que más sufren con todo esto”, remarcó el futbolista de 36 años, que renovó un nuevo vínculo con la institución por un año más y viene de sufrir que su padre y sus suegros hayan sido internados por haber tenido coronavirus.

El plantel de Boca sufrió un brote de esa enfermedad y según el médico del plantel, Ruben Argemi, habría cerca de 19 integrantes, entre jugadores, cuerpo técnico y empleados que están alojados en la concentración que podrían haber dado positivo. ”Los arqueros de Boca están dentro del grupo de sospechosos, pero no lo tenemos confirmado. Estamos alrededor de los 19 contagiados. Todos los positivos son asintomáticos y no hubo casos que dispararan las alarmas, porque no hubo síntomas graves. Apenas un episodio de 38 grados de fiebre, pero el resto es mínimo”, dijo el facultativo en diálogo con Fox Sports Radio.

Javier García, Esteban Andrada y Agustín Rossi, arqueros de Boca, figuran como casos sospechosos en el plantel tras el del brote de coronavirus en la burbuja sanitaria

”Como hemos tenido falsos positivos, queremos chequear los nombres. Preferimos hoy no darlos, pero sí asumimos que hay muchos casos y hay un problema”, remarcó el médico xeneize. Los cuatro arqueros son Esteban Andrada, Javier García -quienes no practicaron hoy por tener fiebre-, Agustín Rossi y Manuel Roffo. El quinto guardavallas, Agustín Lastra, está en su casa cumpliendo los 14 días de aislamiento por haber dado positivo junto al mediocampista Iván Marcone.

Argemi ratificó que Boca utilizó todos los protocolos sanitarios que había pedido la Conmebol. ”Seguimos los protocolos de la Conmebol. Los jugadores concentraban solos. Estaba la duda porque compartían entrenamiento, pueden tener contacto, pero algo pasó que no sabemos si fue un falso negativo”, argumentó.

El médico se refirió posteriormente al entrenador Miguel Ángel Russo, que es paciente de doble riesgo ya que tiene 64 y tuvo cáncer de próstata en 2018. ”Russo está en su casa y en perfecto estado de salud. Él y la nutricionista del plantel abandonaron la concentración por ser personas de riesgo, pero es solo por precaución y nada más”, puntualizó.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca (Boca oficial)

”Lo que queremos ver es la situación real en que estamos y en 72 horas haremos testeos. Pero estas horas serán de aislamiento absoluto para ver si aparece algún asintomático, para luego retomar los trabajos para poder volver a la competencia. Esto complica, pero es parte de la nueva modalidad por la pandemia que complica a todos. Lo que pasa es que Boca testea dos veces por semana a los jugadores y no sé cuántos lo hacen en esa cantidad”, subrayó.

Habrá que esperar los resultados del PCR del próximo jueves para saber si las contrapruebas vuelven a dar lo mismo que el primer testeo. Boca está concentrado desde el 24 de agosto en el hotel Howard Jonhson, donde realizaba la pretemporada con los protocolos lógicos por la pandemia de coronavirus. Vale recordar que Boca jugará su primer partido oficial el 17 de septiembre en Asunción ante Libertad, de Paraguay, por la tercera fecha del grupo H de la Copa Libertadores.

