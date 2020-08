Con un gol de Pavón y un error del Indio Vega, Guillermo Barros Schelotto le ganó el duelo a Matías Almeyda en la MLS

El triunfo de Guillermo Barros Schelotto a Matías Almeyda en la MLS

El Superclásico se trasladó a los Estados Unidos, pero en un duelo de entrenadores. Los Ángeles Galaxy, equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, dio vuelta el marcador y derrotó a San José Earthquakes, de Matías Almeyda, por 3 a 2, en un entretenido encuentro que tuvo una destacada actuación de Cristian Pavón y un grosero error del Indio Vega.

El cordobés, con pasado en el Xeneize, convirtió el gol para el empate (2-2) que significó la remontada del conjunto del Mellizo que terminó quedándose con la victoria a ocho minutos del final gracias a una salida fallida del ex arquero del Millonario en un tiro de esquina.

El combinado del Pelado, que también tuvo entre los once a los argentinos Cristian Espinoza y Andrés Ríos, estuvo dos veces arriba en el marcador pero no pudo llevarse nada de su visita a Los Ángeles.

La franquicia local, que también contó con la presencia de Emiliano Insúa desde el inicio, lo empató a los 27 minutos del segundo tiempo por el grito de Pavón, de penal, y a los 37 del complemento consolidó la remontada con el tanto de Sebastian Lletget.

Ahora, ambos equipos suman 8 puntos (San José Earthquakes cuenta con un partido menos) en la tabla de la Conferencia Oeste y todavía no logran ingresar a los puestos que entregan plazas para los Playoffs, mientras que Sporting Kansas City se afianza como líder en las posiciones.

En otro partido, el ex Lanús Sebastián Blanco convirtió en el empate de Portland Timbers ante Real Salt Lake por 4 a 4, como local. El equipo teñido de Granate por las presencias de Blanco y Diego Valeri perdió dos puntos luego de encontrarse por una diferencia de 2 tantos: sufrió el descuento para el 4-3 a los 46 minutos del segundo tiempo y se lo empataron en a los 49.

Por su parte, el delantero amado por Racing, Gustavo Bou, convirtió para New England Revolution que igualó 1 a 1 ante New York Red Bulls, como local. La Pantera fue titular y selló la igualdad a los 41 minutos del primer tiempo, mientras que Alejandro Romero Gamarra, ex Huracán, jugó desde el comienzo para la visita.

Además, Atlanta United, con Gonzalo Pity Martínez y Eric Remedi como titulares, perdió frente a Orlando City por 3 a 1, en su propia casa.

En tanto, Nashville venció 1 a 0 al Inter de Miami, propiedad del ex futbolista inglés David Beckam, con gol del panameño Aníbal Godoy. En el elenco perdedor fueron titulares los cuatro argentinos que componen el plantel dirigido por el uruguayo Diego Alonso: los defensores centrales Jorge Figal (ex Independiente), Leandro González Pirez (ex River) y los delanteros Matías Pellegrini (ex Estudiantes de La Plata) y Julián Carranza (ex Banfield).

Con información de Télam

