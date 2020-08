Lineker versus Ruggeri: “En Inglaterra solo marcamos goles con la cabeza y los pies”

Gary Lineker: nunca va a salir la espina del gol de Maradona; yo nunca lo hubiese hecho con la mano

El partido Argentina-Inglaterra del 22 de junio de 1986 ya es un patrimonio histórico en la memoria colectiva del hincha de fúbtol. Es que aquella victoria de la Selección no solo fue una bisagra para que el equipo conducido por Carlos Salvador Bilardo consiga levantar la Copa del Mundo en México, sino también por los dos goles anotados por Diego Armando Maradona.

Bajo ese marco y con los tantos de pelusa como excusa, Gary Lineker, el legendario goleador inglés y quien padeció aquella tarde en el Estadio Azteca las dos caras del astro de Villa Fiorito, brindó una entrevista en la que lo enfrentaron a Oscar Ruggeri y ambos opinaron sobre ese cotejo del que se cumplieron más de 34 años.

“La espina del gol de Maradona con la mano no se va a ir nunca, ja. Para mi fue algo que puede pasar en el campo de juego, la culpa es del árbitro y los líneas por no verlo. Casi todo el mundo lo vio menos ellos. Pero el segundo gol fue algo muy especial, estoy seguro. Quizá el mejor gol de todos los tiempo, pero el primero fue mano como todo el mundo lo sabe. Ya pasó, lo he olvidado, pero algunos de mis compañeros no”, fue la primera respuesta del ex delantero de 59 años al ser consultado en el programa 90 Minutos, de Fox Sports.

Gary Lineker: "Tuve ganas de aplaudir el gol de Maradona"

Fue ahí que el conductor del ciclo, Sebastián Vignolo, decidió intervenir y chicanear al Cabezón: “Para mi Ruggeri le tendría que haber dicho al árbitro que no lo cobre”. Fiel a su estilo, el ex defensor no tardó en reaccionar y le preguntó al invitado cuál hubiese sido su accionar en caso de que el gol ilícito hubiese sido del lado inglés. “Ni en pedo. Preguntale a él, si hubiese hecho ese gol, qué hacía. ¿Si vos hacías el gol de Diego con la mano, qué le decías al árbitro? ’No lo cobre que lo hice con la mano’”, lanzó Ruggeri.

Lineker no lo dudó ni un segundo: “Fue con la mano, ja. Yo no lo hubiera hecho nunca con la mano. Es diferente acá en Inglaterra, solo marcamos goles con la cabeza y los pies”. Tal declaración provocó nuevamente la contestación acalorada del Cabezón: “Pero dale, sabés lo que son ustedes los ingleses. Dale. Pegaban cada patada, tenían un central zurdo que era un asesino, Gary”.

Luego, el actual comentarista de transmisiones deportivas habló acerca de la segunda diana convertida por Pelusa. “Ese gol fue algo muy especial, increíble. Este fue tan bueno que por única vez en mi carrera pensaba aplaudir después del gol, aunque estaba jugando el partido. Fue muy especial. Es un jugador buenísimo, increíble”, reconoció.

Video: @TUDNMEX / Twitter.

Por último, Lineker entró en la histórica comparación entre el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata y Lionel Messi, aunque dejó bien en claro que ambos son los mejores. “Son muy parecidos en alguna manera con la izquierda. Para mi son los dos los mejores jugadores de todos los tiempos. Algunas veces son muy parecidos, pero en la manera de vivir son muy diferentes. La carrera de Messi ha sido muy larga, la de Diego más corta por sus problemas que ha tenido fuera del campo. Es difícil comparar jugadores tan buenos de tiempos diferentes. La verdad es que los dos son unos fenómenos”, concluyó.

Otras 4 frases de Gary Lineker:

Su visión de Messi jugando en la Premier League: “Es una liga diferente, un poco más física. Pero ha cambiado mucho nuestra liga debido a que hay muchos extranjeros. No es tan diferente a la de España. Para mi, en el Manchester City Messi va a jugar muy bien y sin problemas. Conoce bien a Pep Guardiola. Y el club es el único en el país al que puede venir porque gastar tanto dinero en un jugador como Messi de 33 años es muy difícil para los grandes clubes. Un club como el Manchester City, con dinero nuevo pero no siendo un club tan famoso en el mundo como el United, el Liverpool o el Arsenal, es un club que en un momento puede conseguir miles de fans en todo el mundo. Creo que posible ver a Messi en el City. A mi me gusta mucho Barcelona porque jugué allí y no quería que Messi se vaya, pero si viene a la Premier sería algo fantástico. Quiero verlo y la gente tiene muchas ganas de verlo también”.

Gary Lineker: "En Inglaterra todos tienen muchas ganas de ver a Messi"

¿La liga inglesa es la mejor del mundo?: “No lo se, es una liga muy popular, muy fuerte y tenemos muchos equipos. Es una de las ligas más fuerte sin dudas, pero creo que para mirar es muy interesante. Tenemos mucho de los mejores jugadores del mundo, pero nunca habíamos fichado un superstar como Messi. Nunca ha pasado antes. Sería un momento muy importante si pasa”.

La postura que debería tener el Barcelona: “Lo más importante es que si Messi quiere irse de Barcelona, el club debe portarse bien porque ha hecho mucho por ellos. Estuvo 17 años mas o menos haciendo cosas increíbles año tras año. Espero que no haya una pelea entre Leo y el club, sería muy triste. Si quiere salir, el club lo tiene que dejar. Si va a Manchester, va a tener éxito porque Pep lo conoce muy bien y sería fantástico para Leo”.

El problema del Barça con sus grandes figuras: “Es difícil de explicar. Quizá por la forma del club con los presidentes y las elecciones son muy importantes y cuando no piensan en los jugadores, están pensando en sí mismos. Ha pasado muchas veces con jugadores extranjeros o jugadores muy buenos. Sería muy triste si Messi sale con un guerra con el club, no tengo la respuesta. Pero ha pasado muchas veces con muchos jugadores, como con Diego”.

Seguí leyendo:

Quién es el argentino que se convertirá en el mejor pago de la Liga de España si se concreta la salida de Messi

Neymar confirmó que seguirá en el PSG: el rol que juega en la posible llegada de Messi al equipo francés

Manchester City le ofrecería a Messi el mejor contrato en la historia del club: cuánto cobraría en Inglaterra