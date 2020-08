10 frases de Mascherano: los “volantazos” de Sampaoli en Rusia 2018, la llamativa bienvenida que le dio Guardiola en Barcelona y el debate por el estilo Simeone

Javier Mascherano confirmó que continuará jugando en Estudiantes de La Plata pese al largo parate por la pandemia de coronavirus (REUTERS/Ignacio Izaguirre)

Javier Mascherano habló de todos los temas en medio de la pandemia de coronavirus. Con 36 años y seis meses de parate total, el mediocampista de Estudiantes de La Plata confirmó que continuará jugando, aunque reconoció que vivió momentos de incertidumbre sobre su futuro por la larga inactividad.

En una entrevista con Fox Sports Radio, el Jefecito contó una desopilante anécdota del particular recibimiento que le dio Pep Guardiola en el Barcelona. También se refirió a los “volantazos” de Jorge Sampaoli en el último Mundial de Rusia 2018, al club de amigos de Messi en la Selección y se metió en el debate por el estilo de juego que pregona Cholo Simeone en su Atlético de Madrid, que acaba de ser eliminado de la Champions League.

La inactividad y si pensó seriamente en el retiro por la pandemia de coronavirus

La cuarentena y la posibilidad del retiro

“Después de un tiempo tuve preocupación de ver hasta cuánto se alarga, cómo sobrellevar el tiempo parado, la manera de volver y en qué condiciones estás. Por suerte no me dejé estar y estuve en mi ciudad natal, San Lorenzo, donde hubo aperturas para actividades físicas mucho antes que en otros lugares. Entonces me entrenaba solo y hacía cosas que los chicos de la capital o la provincia de Buenos Aires no podían.

“Si me decían el 10 de marzo que la cuarentena iba a durar cinco meses ahí sí quizá tomaba una decisión, pero se fue alargando cada 15 días y no se sabía. Eso te da la oportunidad de seguir hasta que te encontrás con que pasaron cuatro meses y estás más cerca de volver que antes. Extrañé mucho poder entrenar y ahí hago la evaluación de que todavía no quiero matar al jugador. Extraño entrenar, levantarme temprano y hacer mi rutina. No sé hasta cuándo pero por ahora seguimos”.

La bienvenida que le dio Guardiola en el Barcelona que lo sorprendió

La bienvenida que le dio Guardiola a Mascherano en el Barcelona

“La primera vez que hablé con Pep en persona fue por teléfono porque yo estaba todavía en Liverpool a punto de viajar. Me llamó para darme la bienvenida. Después, cuando llegué a Barcelona lo fui a ver a su oficina en la ciudad deportiva. Me generaba muchísima inquietud conocerlo no solo por todo lo que veía en TV sino por la información que tenía de Leo (Messi) y Gabi (Milito) que llevaban dos años con él, de lo que era Pep. Fue especial para mí porque me recibió con música clásica a tope y veía una pila de libros por todos lados. Ahí me di cuenta que era un personaje que iba más allá del fútbol. Un tipo que está todo el tiempo enriqueciéndose y no solo del fútbol. Leí una vez a un periodista que cuenta su trayectoria en Alemania que cuenta sobre sus reuniones en Nueva York con el ajedrecista con Kasparov y también comenta mucho de las charlas que tenía en cuanto a la política y muchas cosas. Luego, con trayecto y la posibilidad que tuve de conocerlo confirmé que es una persona que está constantemente enriqueciéndose de un montón de cosas. No sólo de fútbol, sino inquietud de mirar y estar un paso más adelante. Todo lo que consiguió no fue de casualidad, obviamente”.

El debate por el estilo de juego que Simeone en su Atlético de Madrid y una férrea defensa al Cholo

Mascherano, sobre las críticas al Cholo Simeone

“Es algo obvio que todos jugamos para ganar. Nadie va a entrar a una cancha para perder, eso es hasta ridículo decirlo. Pero hay que tener en claro que el resultado es una consecuencia. Uno no elige ganar o perder, no me despierto diciendo hoy voy a ganar. Entonces tenés que hacer determinadas cosas para ganar. A partir de eso el fútbol es un deporte que se puede llegar al objetivo de diferentes maneras y es una cuestión de gustos. Está comprobado que dos estilos totalmente diferentes pueden cumplir objetivos y conseguir cosas”.

“Un entrenador no puede transmitirle a los jugadores algo que no siente, no puedo convencer de algo si no estoy convencido. A partir de eso, el Cholo (Simeone) ha conseguido todo lo que consiguió. Tiene su idea que es innegociable, está convencido de la forma y los jugadores lo transmiten en la cancha. Después, hay partidos como el de hoy (eliminación de la Champions ante el Leipzig) que te superan, y otros como el día del Liverpool que le termina ganando pero fue muy superior el rival. El fútbol es así, por eso es el deporte más popular y te da esas chances”.

“No me gusta que al Cholo se lo viva criticando por el solo hecho de que muchos no compartan su idea. Es totalmente válida su idea. No es que cambia, se sabe cómo juega el Atlético hace 8 ó 9 años y ha conseguido muchísimas cosas. Se tendrían que fijar si se traiciona a sí mismo (Simeone) y quiere cambiar, pero no. Ves un Atlético y ves un equipo de Simeone, difícil y que compite todo el tiempo”.

Su paso por la Selección, los “volantazos” de Sampaoli en Rusia, el “club de amigos de Messi” y el recambio con Scaloni

Mascherano y el club de amigos de la Selección

“Más allá de la final de 2014 uno tiene un gran recuerdo. No solo hay que vivir del último resultado sino del recorrido y desde el 2011 en el que agarró Alejandro (Sabella) con una Copa América en nuestro país que nos golpeó mucho, el recorrido y el análisis es recontra positivo. Hay muchísimas diferencias entre ser campeón del mundo y no serlo, pero no se elige se da o no sea, y no se nos dio”.

“Scaloni demostró que ha sabido hacer el recambio que la Selección necesitaba. Le dio confianza a una estructura y ha generado una Selección nuevamente competitiva, que es lo que queremos los argentinos. Eso nos podrá acercar a cumplir los objetivos. Ojalá empecemos con buen pie las Eliminatorias de cara a la Copa América”.

“La responsabilidad (en Rusia 2018) es colectiva, no solo de Sampaoli. Es un equipo y sobre todo cuando lo integran jugadores inteligentes con jerarquías como teníamos nosotros. Son responsabilidades compartidas. Lamentablemente no llegamos bien al Mundial, no empezamos el primer partido de la mejor manera y eso hizo que empecemos a cambiar, a dar muchos volantazos que dentro de un Mundial no es bueno. Encima nos enfrentamos a los dos finalistas, uno en el Grupo (Croacia) y otro en los octavos (Francia). Son cosas que pasan, pero no podés echarle las culpas a Jorge (Sampaoli). La responsabilidad era suya como líder y también los jugadores”.

“Ya pasó, no entiendo cómo luego de dos años no miran al futuro y seguimos mirando el Mundial 2018. La mayoría nos fuimos y se sigue hablando de aquellos jugadores (por el club de amigos de Messi). No tiene sentido ya está, ya pasó y no se puede cambiar. Fuimos responsables, como también de las cosas buenas. Durante diez años que duró esta generación en su mayoría hubo años que el equipo fue competitivo e hizo las cosas bien. Siguen hablando y no entiendo a qué quieren llegar. Caer en el pasado no tiene mucho sentido, no me molesta porque el día que terminé mi etapa en la Selección decidí tomarme las cosas de otra manera”.

