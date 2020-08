El regalo sorpresa de la esposa de Ciro Immoble por haber ganado la Bota de Oro

Ciro Immobile y Jessica Melena disfrutaron del pastel

Ciro Immobile firmó su tanto número 36 en esta temporada de la Serie A al marcar el único de su equipo en la derrota 3-1 en Nápoles, el pasado sábado en la 38ª y última jornada, lo que le permitió quedarse con la Bota de Oro.

El futbolista italiano recibió una sorpresa en su casa porque su esposa, Jessica Melena, encargó un pastel especial por su increíble logro. En el centro de la torta estaba dibujado el premio por ser el máximo anotador de una liga europea.

La pareja que dio el sí en el altar en 2014 y tiene tres hijos pequeños se encuentra ahora disfrutando de unas merecidas vacaciones a bordo de un yate con amigos y familiares, según mostraron en las redes sociales.

La torta que su esposa encargó para celebrar

El delantero de Lazio llegó al San Paolo este fin de semana ya seguro de ser el nuevo Bota de Oro, pues el portugués Cristiano Ronaldo, único todavía con algunas opciones de alcanzarlo, no fue convocado con el Juventus para el partido de la última jornada de la Serie A frente a la Roma.

Luego de 13 años desde que Francesco Totti conquistara la Bota de Oro con la Roma, Immobile devolvió a Italia este trofeo, al llegar por delante del polaco Robert Lewandowski, quien estampó 34 gritos en la Bundesliga con el Bayern Múnich.

Immobile y Melena se encuentran ahora disfrutando de sus vacaciones en la costa italiana

Immobile, de 30 años, alcanzó además al delantero argentino Gonzalo Higuaín, que firmó 36 tantos en el curso 2015-2016, cuando jugaba para el Nápoli, como máximo artillero del certamen italiano. A su vez, obtuvo el título de máximo goleador de la liga por tercera vez en su carrera, después de la campaña 2013-2014 (22 tantos con el Torino) y la 2017-2018 (29 con Lazio).

La pareja se casó en 2014 y tienen tres hijos

EL mérito del artillero italiano es enorme no sólo por jugar en un torneo en el que hacía 13 años que un futbolista no ganaba la Bota de Oro, sino por haberlo logrado en un equipo que no sólo no fue campeón, sino que además finalizó cuarto en el Calcio, por detrás de Atalanta, Inter de Milan y el campeón, Juventus. Además, interrumpió una seguidilla de Lionel Messi que se había quedado con el premio en las últimas tres temporadas y que lo consiguió en seis de las últimas 11 campañas.

