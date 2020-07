Tras operarse del corazón, Pumpido reveló cómo evoluciona su salud

A once días de ser operado del corazón, Pumpido transmitió tranquilidad y aseguró que está bien

A once días de haber sido operado del corazón a raíz de un tumor benigno en la clínica santafesina del Grupo Nefro, Nery Pumpido dio un buen panorama acerca de su estado de salud y habló de cómo se encuentra llevando la rehabilitación en entrevista con una radio local.

El ex arquero campeón mundial en México 1986 contó que se encuentra en óptimas condiciones y ya está en su hogar luego de recibir el alta médica hace seis días. ”Estoy bien, bien; todo impecable”, resumió el ex Unión de Santa Fe, Vélez Sarsfield, River Plate, Betis de España y Lanús, en declaraciones realizadas hoy a sus compañeros del programa La Primera (radio Sol 91.5), medio en el cual desde hace años viene desempeñándose como periodista.

Cabe recordar que el ex entrenador de 62 años se había sometido a un chequeo de rutina a principios de año cuando le detectaron una masa tumoral dentro del corazón. Fue allí que sus médicos acordaron una intervención quirúrgica que después se debió postergar por la pandemia de coronavirus.

Pumpido relató que en la intervención coronaria se le extrajo un mixoma y que nunca corrió riesgos. ”Quiero agradecer y aconsejar: hay que hacerse chequeos y controles. A mí me aparece allá en enero, cuando me operé la vesícula y, mediante una tomografía, me encontraron este tumor benigno”, añadió el ex portero que también defendió la camiseta del seleccionado argentino en el Mundial de 1990.

Pumpido aconsejó hacerse estudios médicos constantes Credit: Action Images

En este sentido, agregó que “lo complicado era sacar el mixoma porque era una operación compleja. Tenían que abrirme como me abrieron, todo el pecho”, aseveró el exfutbolista.

”Lo que quiero resaltar es que, ante esta situación, me quedé con un médico de Santa Fe, como hice toda la vida, porque muchas veces somos ingratos, que parece que para resaltar algo (el número telefónico) tiene que tener el 011 adelante y no el 0342″, agregó en referencia a los códigos de área de la Ciudad de Buenos Aires y de Santa Fe.

La operación a la que fue sometido Pumpido tuvo lugar el pasado 16 y fue practicada por el equipo de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Clínica de Nefrología de Santa Fe, a cargo del Doctor Hernán Molinas. La misma fue satisfactoria y en el primer parte médico, señalaron “buena evolución y estabilidad clínica”, mientras que su “evolución fue favorable”.

Pumpido comenzó su carrera en Unión, de Santa Fe, en 1976. Luego pasó por Vélez, River, Betis, de Sevilla; retornó a Unión y concluyó su campaña en Lanús, en 1993. Disputó los Mundiales de 1982, 1986 y 1990. Con River, además, se adjudicó el título local 85-86, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental ese mismo año, y la Copa Interamericana 1987.

