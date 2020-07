Mauro Zárate rompió el silencio: por qué se demoró en renovar, su deuda con el hincha de Boca y la sugerente frase sobre sus hermanos

Zárate rompió el silencio tras asegurar su continuidad en Boca (Foto Baires)

Una vez consumada la renovación de Carlos Tevez, desde el Consejo de Fútbol de Boca Juniors apuntaron sus cañones a poder asegurarse la continuidad de Mauro Zárate y, si bien las negociaciones se extendieron más de lo normal, finalmente el delantero aceptó seguir en el Xeneize. Fue así que, ya bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, el jugador rompió el silencio y dejó varias frases interesantes.

“Hice lo que quería, lo que sentía. Ya están todos los documentos para firmarlos, está todo listo. Nunca pensé que no iba a continuar en Boca, porque siempre lo sentía. Capaz uno escuchaba algo de otro lado, para ir a otro club de otro país, pero no me llenaba eso. Me daba cuenta de que lo que quería era seguir en Boca”, aseguró el atacante de 33 años en diálogo con el canal TyC Sports.

Consultado sobre si una de las causas que demoraron su firma fue una cláusula de salida en enero, Zárate respondió: “Sí, era así. Más que nada para saber cómo iba todo, para sentarnos y que me digan cómo me habían visto en la Copa, si querían que siga en el club, si salió todo mal... Era esa la idea para que todos salgamos ganando. Ellos me hicieron ver una cosa que yo no contemplaba que es que la Copa que viene arranca muy rápido y que ellos no estaban dispuestos a tener un jugador seis meses y después tener que cambiar el equipo. Entonces acepté lo que dijeron ellos y firmé sin la cláusula de enero”.

Además, agregó: “Son negociaciones, a veces se hacen más largas y otras más cortas. Esto de la pandemia no ayudó en nada porque no es lo mismo que sentarse a hablar cara a cara y decidir firmar un contrato para seguir en el club. Las veces que hablé con los medios siempre dije que mi intención era seguir en el club, pero había que charlarlo”.

Otro de los temas abordados por el ex Lazio, Inter de Milán y West Ham fue el del objetivo que tiene en el club y la deuda que siente pendiente con el hincha de Boca. “Creo que triunfar en Boca es el desafío más grande de mi carrera. Desde el primer día que llegué fue mi objetivo, y es loco, porque quizá uno cuando está grande busca otra cosa, más tranquilidad. Quiero cumplir el objetivo de poder ganar esta ansiada Copa. Me gustaría tener un nivel más alto, el cual yo conozco y sé que puedo jugar. Por momentos lo tuve y la gente lo vio, pero por momentos no. Me siento en deuda con el hincha, pero no me pone nervioso. La gente no me pone presión, yo me la pongo”, afirmó.

Sobre el final de la entrevista, el periodista Martín Souto le preguntó a Zárate de qué club eran hinchas sus hermanos al develar una vieja anécdota con Sergio, el mayor del clan. “Me acuerdo que Sergio, el Ratón, dijo en el programa El Aguante que era hincha de Boca. ¿Y los hermanos? ¿Cómo es tu vínculo con Boca antes de jugar ahí?”, disparó.

“Yo no lo voy a decir. Lo que sí voy a decir es que me hice hincha de Vélez porque nací ahí, al año ya iba a la cancha a ver a mis hermanos, jugué toda mi vida ahí. Así que el cariño y el amor que tengo por el club nació desde chiquito. De mis hermanos no voy a hablar, lo dijiste vos...”, deslizó con una sonrisa el futbolista, dejando picando la duda en su respuesta.

Otras 6 frases de Mauro Zárate:

El cariño del público: “Soy un agradecido a la gente de Boca porque me dieron mucho cariño en un momento en el que no tenían que hacerlo,, capaz porque yo todavía no había jugado, no había llegado ni siquiera el primer partido y la gente ya había mostrado su cariño y eso me hacía muy feliz. Me dio tranquilidad en la tormenta que estaba viviendo en ese momento. Eso se valora mucho. El mundo Boca es muy grande y la gente te lo hace llegar.

Su relación con Guillermo Barros Schelotto: “Mi relación con Guillermo es muy buena a pesar de que no me tocó jugar en la final. Lo hemos charlado con él, pero soy un agradecido con él porque me hizo vivir todo esto, que es una de las cosas más lindas que me pasaron en mi carrera”.

La comparación entre el Boca de Guillermo y el de Russo: “Creo que este Boca está igual que el de 2018. Se fueron jugadores importantes, pero también se han incorporado jugadores que se han acoplado a lo que es el mundo Boca y lo difícil que es jugar en la Bombonera. Creo que este Boca está a un nivel igual al equipo de Guillermo. Esperemos que la próxima sea la vencida, es lo que todos queremos”.

Su relación con el DT: “Miguel ya me conoce. Gracias a él pude tener un cambio personal para después tener la carrera que tuve y sigo teniendo. Yo era un pendejo de mierda, bardero y un desastre. Él me lo hizo notar cuando tenía 17 años y ya llevaba casi un año en Primera, me mandó a la Reserva y a mí me dieron ganas de dejar el fútbol. Se lo he dicho a mis viejos y a mis hermanos. No quería jugar más. Me tuvo ahí tres meses”.

Su charla con Riquelme: “No hablé con Román en medio de las negociaciones, hablé con todos los chicos del Consejo de Fútbol. Él siempre está en las últimas decisiones. Yo hablé varias veces antes de la pandemia. Estoy muy contento con las palabras que tuvo conmigo y me encantaría devolvérselas en la cancha. Hablamos de mi nivel, que tenía que estar tranquilo y poder demostrarlo dentro de la cancha. Él me conoce y sabe lo que le puedo dar al equipo”.

Su opinión sobre Vélez: “Nunca pensé qué hubiese sido de mí en Vélez desde el momento en que me fui. Sí seguí al equipo, miraba los partidos. Yo tenía mucha fe de que Rodri Salinas la iba a romper e iba a hacer muchos goles, pero se ve que no se le dio. Igualmente, al equipo le fue muy bien, tuvo un año muy bueno”.

