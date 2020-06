La indirecta de un ex River para Scaloni: “No me creo menos que los jugadores top de la Selección”

Un ex River le envió una indirecta a Scaloni para jugar en la Selección EFE/ Rodrigo Jiménez

El puesto de centrodelantero es uno de los más peleados dentro de la Selección argentina, sin ir más lejos, para la última Copa América de Brasil, Lionel Scaloni debió excluir de la nómina a nombres de peso como Mauro Icardi, Darío Benedetto o incluso el de un experimentado como Gonzalo Higuaín ya que se inclinó por Sergio Agüero y el joven Lautaro Martínez. Sin embargo, desde México un jugador alzó la mano y le envió una indirecta al DT de la Albiceleste.

Se trata de Rogelio Funes Mori, quien goza de un buen presente con la camiseta de Rayados de Monterrey y que no se baja de la pelea por llevar la ‘9′ del seleccionado Mayor en la espalda. “Siempre trato de hacer lo mejor para mí y el club. Siento que todavía tengo una oportunidad de poder jugar en Selección, hay jugadores a nivel mundial de Argentina que son top, pero no me creo menos que ellos. Si me toca, voy a estar a la altura. He pasado muchas cosas en el fútbol y siento que estoy en el mejor momento para poder tener una oportunidad. Si llega, llega y si no, no me voy a poner loco”, declaró el Mellizo en diálogo con Fox Sport México.

Funes Mori cuenta con un increíble presente en Rayados de Monterrey y asegura que si le llega el llamado desde la Selección "va a estar a la altura" EFE/Miguel Sierra/Archivo

Desde su desembarco en el elenco albiazul a mediados de 2015, el mendocino de 29 años fue adaptándose a la liga mexicana hasta convertirse en una de las figuras. En cinco temporadas disputadas lleva 106 gritos y 28 asistencias en 203 presencias, una marca impresionante con más de 0,5 de promedio de gol por partido.

El goleador ya debutó con la camiseta argentina en septiembre de 2012, cuando ingresó 15 minutos en el Superclásico de las Américas disputado en Goiania, Brasil. Aquella jornada, el elenco de Alejandro Sabella cayó por 2-1 ante el Scratch y fue la única oportunidad del ex River en el conjunto nacional.

Cabe recordar que el año pasado Funes Mori había expresado su deseo de poder nacionalizarse mexicano para poder jugar en la Tricolor comandada por Gerardo Martino. “A mí me encantaría ser parte de la Selección, obviamente siempre estoy agradecido acá, el país, a la gente mexicana que me sigue, que me tratan con cariño. La verdad que me encantaría, llevo casi cuatro años aquí en México jugando y si me llaman voy de cabeza”, expresó en su momento para Azteca Deportes Noreste.

Pese a que el cotejo ante la Canarinha fue un amistoso, el único obstáculo que tendría para realizar el cambio serían los nueve partidos que ya disputó con la Selección Sub 20 en el Sudameriacno 2011. Al ser un torneo de la FIFA, el argentino necesitaría un permiso especial para poder ser convocado por el conjunto tricolor.

Seguí leyendo:

Latorre, a fondo: por qué quiso ser comentarista, la historia del “cabaret” en Boca y su pareja mediática

La “Guerra del mail”: el detrás de escena por la renovación del contrato de Carlos Tevez con Boca

Los 5 secretos de Maradona para transformarse en el mejor futbolista del planeta y llevar a Argentina a ganar el Mundial