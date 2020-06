La revelación de Wayne Rooney: “Me hubiera gustado jugar en Boca”

Luciano Acosta hizo una importante revelación sobre Wayne Rooney. El argentino, surgido de la cantera de Boca y quien fue compañero del histórico futbolista inglés, reveló que el ex delantero del Manchester United simpatizaba por el Xeneize.

“Fue difícil entrar en confianza al principio, pero después me hacía bromas con River, decía que era de River, ja. Hasta que me dijo que no, que era mentira, que se sentía más identificado con Boca”, recordó sobre la etapa que ambos compartieron en el DC United de la MLS de los Estados Unidos.

“Me dijo si hubiera jugado en el fútbol argentino, sin dudas hubiera elegido a Boca... Dijo que le hubiese gustado jugar en Boca. Ahora está muy cómodo en Inglaterra, son sus últimos años. Está pronto a su retiro, pero si lo llamaban antes, capaz que iba, ja”, agregó el actual futbolista del Atlas de México.

(AP)

Luego de jugar dos años en la Major League Soccer, Wayne Rooney se sumó a las filas del Derby County, elenco inglés al que también dirige.

En diálogo con TNT Sports, Acosta dio más detalles de la convivencia con Rooney, a quien convenció de que tomara mate. “Rooney sabía mucho del fútbol argentino, hasta lo convencí de tomar mate. Le gustó. Dijo que era parecido al té, pero me confesó que él era más de tomar café. Cuando llegó, en uno de los primeros entrenamientos, me hizo una broma. Me preguntó si yo hablaba inglés como Carlitos Tevez. Le respondí que no, que yo hablaba mejor, je”.

El futbolista argentino de 26 años también recordó cuando estuvo a punto de jugar en el PSG de Francia, pero que por “detalles” la transferencia no llegó a buen puerto: “Estuve a nada de jugar en el PSG. Estaba en el mismo hotel que Leo Paredes con su familia, caminaba por las paredes porque no me decían nada ni podía comunicarme con mi representante. Estaba en un auto, para hacer la revisión médica y firmar, pero a último momento se cayó la operación”.

“Me costó mucho asimilar todo lo que me había pasado, busqué las explicaciones hasta debajo de la cama de mi hijo. Los dirigentes del París Saint-Germain se portaron mal, le escribía al presidente del DC United pidiéndole por favor que firme y él me decía ‘quedate tranquilo que va a pasar’. Por detalles que no quisieron arreglar no pasó”, lamentó.

Boca Juniors 162

Luciano Acosta habló de su paso por Boca y confesó el deseo de poder volver para ser campeón. “Cuando Leo Paredes vuelva a Boca quiero volver yo también, alguna vez quiero jugar con él después de haber sido su suplente durante tantos años. Al día de hoy le digo que por qué no se acordó antes de jugar de 5, je”.

Y recordó sus primeros pasos en el Xeneize de la mano del Virrey: “Yo era muy chico y tenía muy pocos partidos cuando heredé la 10 de Román, pero me sentí muy bien y fui elegido por Carlos Bianchi. A él le tengo que agradecer por todo lo que soy hoy y por la oportunidad que me dio. En cierta forma era una presión, porque había pasado poco desde que Riquelme había dicho que no jugaba más en Boca y heredar esa camiseta es algo difícil de asimilar”.

Sobre Riquelme, expresó: “Román está muy capacitado para estar en el lugar que está hoy. En el vestuario yo me sentaba al lado de él y siempre me hablaba tanto a mí como a los más chicos. Se sentaba a tomar mate con nosotros, opinaba, contaba anécdotas y realmente es una muy buena persona”. Para cerrar, valoró el último título: “Siempre me gustó Miguel Ángel Russo como técnico. Él es el que plantea y tiene su cuota, pero gran parte del título es de los jugadores de Boca”.

