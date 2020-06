“Hay gente que la historia la tiene cambiada. Si Oscar y Ricardo no iban a River, la huelga no se podía levantar porque la situación financiera de Boca era insostenible. Grondona me dice garantizó que si solucionaba los temas de Boca, River iba a poner la plata que habíamos negociado. Se habló tanto durante 48 horas que vamos a arreglar con River. Cuando nos recibe Hugo Santilli, nos quiere dar unos cheques y yo estaba tan negado por lo que estábamos viviendo en Boca que pedí efectivo. En las radios comunicaban que exigíamos el pago al contado. Como las salidas de la cancha de River no las conocíamos tanto, agarre un bolsito y le dije a Oscar ‘tomá, tené esto'. Era una pistola, le dije que la agarre para poder salir de ahí porque todo el mundo sabía que nos llevábamos el dinero en efectivo”, relató Coppola en una distendida entrevista que le dio al programa 90 Minutos, de Fox Sports.