“Al terminar el partido, noté que en el estudio estaban todos como muertos, entonces empecé a decir al aire que eso no podía ser, que éramos los campeones y que íbamos a llegar a la final. El auspiciante era ginebra Bols, que había puesto varias botellas en la escenografía. Yo nunca tomé alcohol, no por una cuestión moral ni nada parecido, simplemente porque no me gusta, entonces me llenaba una de esas botellas con agua y tomaba todo el tiempo, para cumplir con el sponsor. Como decía eso en cámara, los teléfonos del canal estallaban con la gente diciendo “¡Sáquenle la ginebra a Barulich que dice cualquier cosa!”, cuenta entre risas.